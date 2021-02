Vox pondrá su voluntad para aprobar Presupuestos Madrid, PP tiene confianza en ello y Cs espera que "no maree la perdiz"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El vídeo del día El Gobierno posa para la nueva foto tras los cambios de Darias e Iceta.

El portavoz adjunto de Vox en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, ha asegurado este martes que pondrá toda su voluntad para que haya unos Presupuestos en la Comunidad de Madrid, PP tiene confianza en la responsabilidad de este partido y Cs espera que los de Rocío Monasterio "no mareen la perdiz".

En rueda de prensa telemática tras la Junta de Portavoces, Henríquez de Luna ha insistido en la propuesta de Vox de negociar los Presupuestos con el Gobierno regional en un bar a partir de las 9 de la noche porque quieren que se deje de "hostigar a la hostelería" y se den ayudas a este sector que queden recogidas en las cuentas autonómicas.

"Todo lo que sea aplicar la lógica y el sentido común va a facilitar la negociación de los Presupuestos. Por eso creemos que sería un buen punto de arranque para negociar los Presupuestos mantener una reunión en un bar. Es compatible cuidar la salud de los madrileños y la economía madrileña", ha incidido el diputado de Vox.

Desde Vox, asegura, que han pedido al Gobierno de la Comunidad de Madrid que les manden toda la información para valorar ese proyecto. Cuando les envíen la documentación estarán abiertos a ella porque "la Comunidad necesita ya unos Presupuestos de emergencia". "Vamos a poner toda nuestra voluntad y nuestro empeño", ha aseverado.

Por su parte, el portavoz de Cs, César Zafra, al ser preguntado sobre si el hecho de ampliar el aforo en las terrazas es condición de Vox para apoyar Presupuestos, ha indicado que esa es una negociación que tiene que ir encaminada a si las cuentas las consideran "buenas o no", y no a las medidas que llevan a cabo. "Este es un buen Presupuesto. No entendería que Vox no lo apoyara. Espero que los señores de Vox no mareen la perdiz", ha sostenido.

El portavoz del PP, Alfonso Serrano, entiende que Vox será "responsable" y le ha trasladado que estará "encantado" de que se junten "en un bar a la hora que corresponda para celebrar que los madrileños tienen un Presupuesto" pero negociar estos en los lugares correspondientes.