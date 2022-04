Vox y PP acuerdan reducir en CyL de 22 a 19 las dedicaciones exclusivas en el Parlamento regional

VALLADOLID, 7 (EUROPA PRESS)

La Mesa de las Cortes de Castilla y León ha acordado este jueves con los votos de PP y Vox reducir de 22 a 19 las actuales dedicaciones exclusivas en el Parlamento autonómico, una de las medidas de reducción el gasto impulsadas por el partido de los de Santiago Abascal que afectará en este caso a los dos grupos mayoritarios, Popular y Socialista, y al Grupo Mixto formado por los tres procuradores de Unidas Podemos, Ciudadanos y Por Ávila.

De este modo y según ha detallado en rueda de prensa el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, el PP pasará a tener siete procuradores liberados, el PSOE contará con seis y Vox, con tres, además de los dos miembros que tienen en la mesa cada uno de ellos. Por su parte, el nuevo grupo surgido de la unión de UPL y Soria ¡Ya! tendrá derecho a dos procuradores con dedicación exclusiva mientras que el nuevo Grupo Mixto, que tradicionalmente ha tenido liberados al portavoz y al portavoz adjunto, sólo tendrá una exclusividad, por lo que Cs y Unidas Podemos llevarán el asunto al Constitucional.

De la Hoz, que ha sido el último de los portavoces en intervenir en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este jueves, ha negado las reiteradas críticas de sus antecesores, --salvo el de Vox--, que han acusado al presidente de las Cortes, Carlor Pollán, de Vox de de "saltarse todos los consensos" a través de una propuesta 'in voce' y "sin conocimiento previo" en un intento, en palabras de la socialista Patricia Gómez, de "cercenar" y de "amordazar" la labor de control de la oposición a una "ultraderecha" que no quiere que se la controle.

Sin embargo y según ha aclarado el portavoz del Grupo Popular en una tensa rueda de prensa en la que ha llegado a ser interpelado por Francisco Igea, presente en la sala, la propuesta de reducción de las dedicaciones exclusivas se ajusta a la proporcionalidad de cada uno de los grupos, de modo que el PP, con 31 escaños, tendrá un 22 por ciento de sus integrantes liberados; el PSOE, a un 21,5 por ciento de los 28 procuradores, y Vox, al 23 por ciento de sus 13 parlamentarios, mientas que, según ha aseverado el 'popular' el grupo UPL- Soria ¡Ya!, que suma seis procuradores, tendrá dedicación exclusiva para un 33 por ciento de sus miembros, al igual que el Grupo Mixto.

Dicho esto, la Mesa de las Cortes ha decidido mantener las actuales asignaciones a los procuradores con dedicación exclusiva --según De la Hoz no se ha opuesto ningún grupo-- y en virtud del acuerdo de Gobierno entre PP y Vox relativo a la reducción del gasto institucional se ha planteado reducir en un 25 por ciento las asignaciones de todos los grupos respecto a la cantidad fija que reciben todos, que perciben otra cantidad variable en función de los procuradores que tienen.

Según ha precisado De la Hoz, esta medida concreta está cifrada en 1.000 euros por grupo y mes, ante lo que, según ha relatado, los partidos en la oposición han puesto "el grito en el cielo" aunque, según ha explicado también, ninguno aceptó la propuesta alternativa del PP de suprimir el cien por cien de la cuantía fija a los grupos para fijar la remuneración sólo en función del número de procuradores.

"Efectivamente, esta disminución afecta a todos los grupos en mayor o menor medida en función de su presentación", ha resumido por su parte Carlos Pollán mientras que el portavoz del Grupo Vox, Juan García-Gallardo, ha defendido la propuesta de reducción del gasto y que ha cifrado en 1,5 millones de euros a lo largo de toda la legislatura por ser "la más razonable" y "la más equitativa" en un momento en el que "más que nunca" hay que estar con los ciudadanos.

Y preguntados por la decisión de la Mesa de las Cortes de subir la subida salarial del 4 por ciento acordado por la anterior, presidida por Ciudadanos, García-Gallardo ha recordado que se trata de un asunto que les llegó "dado" para ajustar esos salarios a los de la Junta ya que había un desajuste desde 2020 y, tras reconocer que una opción habría sido bajarlo, ha defendido la decisión final de reducir las asignaciones a los grupos.

"Es ridículo, absurdo e infantil", ha sentenciado De la Hoz respecto a las acusaciones de los partidos en la oposición con una crítica expresa a Francisco Igea al que ha afeado que haya admitido que cobrará más con su sueldo de médico junto a las dietas por acudir a las sesiones o a las comisiones.

"Hay gente en la Junta de Portavoces que no sabe matemáticas, que no saben ni sumar porque se puede cobrar más acudiendo a las comisiones y cobrando el salario de funcionario público. El problema es que no se puede hacer una PNL, mientras se hacen colonoscopias y gastroscopias. Eso lo entiende cualquier ciudadano", había argumentado en concreto Igea en su rueda de prensa que también siguió en la sala el portavoz del PP quien, tras reconocer que no tener en su caso una dedicación exclusiva en las Cortes es "más favorable en lo personal", ha insistido en que limita la acción política de los integrantes del Grupo Mixto, como ha compartido Pablo Fernández, de Unidas Podemos.

Fernández ha tachado de "mentira" los argumentos de Vox y PP para reducir los gastos en el Parlamento ya que, según ha reiterado, no afectarán al partido de "ultra derecha" y sí al Grupo Mixto que "siempre, indefectiblemente" ha tenido dos liberados, el portavoz y el portavoz adjunto, como pretendían ahora UP, Cs y Por Ávila. "Es patético, es una persecución política al Grupo Mixto por algunos partidos con la total aquiescencia del corderito de Norit de Abascal -- en referencia al PP al que ha advertido de que Vox se la ha "metido doblada y sin vaselina--", ha sentenciado.

Dicho esto Fernández, se ha mostrado a favor de la reducción de los salarios de los portavoces y de los portavoces adjuntos por considerar que es "una barbaridad" que puedan ganar más que un consejero de la Junta de Castilla y León.

En el mismo sentido se ha pronunciado el procurador de Soria Ángel Ceña que ha criticado las "medidas meramente cosméticas y para sacar el titular" propuestas por Vox y ha abogado por un debate "más global" para, tras un estudio profundo, reducir unas retribuciones que ve "muy generosas". "La ciudadanía lo vería bien, no son necesarias unas retribuciones tan altas", ha reflexionado al respecto en sintonía con el leonesista Luis Mariano Santos quien, tras reconocer que las cantidades son "muy generosas", ha pedido no hacer demagogia al respecto desde el convencimiento de que no se pueden decicar sólo a la política los jubilados o los funcionarios.

Santos, que como anterior integrante del Grupo Mixto ha defendido que se mantengan los derechos de anteriores legislaturas --los dos liberados--, ha aprovechado la ocasión para reclamar una vez más la desaparición de la Fundación Castilla y León --la anterior Fundación Villalar-- que cuenta con un presupuesto de más de un millón de euros, "a veces 1,7 millones", ha rememorado.

Preguntado sobre este asunto, el presidente de las Cortes, que ha cerrado la ronda de comparecencias en rueda de prensa, se ha remitido a la rueda de prensa de la próxima semana de presentación de los actos de la festividad Villalar para hablar sobre este asunto para lo que ya ha estudiado los presupuestos y partidas.

Dicho esto, ha reconocido que su partido está "por la labor" de reducir el gasto político supérfluo si bien ha reconocido que la Fundación Castilla y León tiene un patronato, unos estatutos "y unas limitaciones" en esa posibilidad de que desaparezca.