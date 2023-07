Vox promete lealtad a Mazón y exige que no se deje tentar por el PSPV: "No hemos firmado un cheque en blanco"

VALENCIA, 13 (EUROPA PRESS)

La síndica de Vox en Les Corts, Ana Vega, ha garantizado al futuro 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que su partido será un "socio leal" del PPCV y confían en su palabra y en que "seguirá estando a la altura". Ahora bien, ha exigido que "no tenga tentaciones de pactar con el socialismo" ni tampoco "compre la mercancía averiada que algunos tratan de vender (sobre Vox), incluidas personas relevantes de su partido".

"No hemos firmado un cheque en blanco, hemos firmado un contrato para el futuro de la Comunidad Valenciana en libertad, prosperidad e igualdad. No aceptaremos menos que esto, porque es lo que nos han pedido los valencianos", ha manifestado en el debate de investidura de Mazón, de quien ha destacado que "ha demostrado la valentía que en otros lugares aún no ha tenido el PP".

Vega, tras iniciar su discurso recordando a Miguel Ángel Blanco en el 26 aniversario de su asesinato por parte de ETA, ha agradecido a Mazón el pacto de gobierno "tras el mandato claro e inequívoco de las urnas", y "pese a todo el ruido y las presiones, y ha prometido que no "defraudarán" a los valencianos: "Vox acepta el reto con un profundo sentido del deber".

En esta línea, ha asegurado que Mazón "puede estar tranquilo" porque "la diferencia de opiniones en asuntos concretos" entre PPCV y Vox "se trabajará y debatirá constructivamente". "Tenemos el deber de acabar con la inercia de traiciones y ataques públicos de estos ocho años", ha alentado.

Pero ha hecho hincapié en que estarán "vigilantes" para que se cumplan los objetivos del pacto, al considerar que ninguno de los principios de Vox es incompatible con "un gobierno honrado que ha abierto los ojos".

En primer lugar, ha exigido que se deroguen las normas que "atacan la reconciliación en asuntos históricos" y "no usar la guerra de sexos como elemento confrontador".

"VIOLENCIA INTRAFAMILIAR"

También ha destacado el "paso que ha dado este gobierno de coalición" al incluir el concepto de "violencia intrafamiliar" en el acuerdo, sin hacer mención a la violencia de género, ya que a su juicio supone "proteger por igual a las víctimas de cualquier tipo".

Otro de los requisitos que ha destacado la síndica es "el derecho de los padres a educar a sus hijos en libertad" frente a "imposiciones ideológicas y espías lingüísticos" o una "barra libre de aprobados". "Hablar de libertad es hablar de la derogación de la Ley de Plurilingüismo", ha recalcado, y ha prometido "acabar con el arrinconamiento del español en las aulas".

Paralelamente, ha urgido a Mazón a defender al sector primario ante "el delirio climático y las ruinosas recetas de la izquierda", así como a los productos valencianos frente a la competencia desleal: "Queremos almendras marconas de Castellón, naranjas de Valencia y alcachofas de la Vega Baja y no de Marruecos, Sudáfrica y Egipto".

Tras preguntarse "cuándo ha ido Ximo Puig a Bruselas a defender a nuestros pescadores", Vega ha garantizado que el nuevo Consell defenderá "por fin" el trasvase Tajo-Segura en el marco de un plan hidrológico nacional, algo en lo que Mazón está "alineado".

En materia social, ha instado al futuro 'president' a promocionar "una natalidad activa e integral" y a poner a la familia en el centro de todas las políticas sin "repartir migajas o propinas". "Vamos a poner toda la carne en el asador para proteger a los barrios de la lacra de la delincuencia y la ocupación ilegal", ha añadido.

A nivel económico, ha confiado en la promesa de Mazón de bajar los impuestos, se ha preguntado si "computan las subvenciones al hermano de Ximo Puig como servicio público" y ha prometido llegar a 2027 revertiendo la actual deuda de la Comunitat que "ni nuestros nietos podrán saldar" mediante una reducción del gasto público "superfluo".

Además, la síndica ha garantizado que Vox peleará por que "la corrupción deje de campar a sus anchas por los pasillos de las instituciones" y por que "asociaciones y sindicatos que trabajan en contra del bien común dejen de hacer cola esperando su paga".