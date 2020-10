Vox se queja de que aún no haya fecha para debatir su moción de censura: Es más urgente que nunca

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, se ha quejado este martes de que su moción de censura contra Pedro Sánchez aún no tenga fecha para su debate en el Pleno del Congreso y ha pedido a la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, que despeje la incógnita porque "cada día que pasa España sufre un poco más". "Es más urgente que nunca", sostiene.

Vox anunció su moción a finales de julio, pero no fue hasta el pasado día 29 de septiembre cuando la registró en el Congreso. Este ya ha sido calificada por la Mesa de la Cámara tras comprobar que cumple con todos los requisitos formales y ha quedado lista para que Batet fije la fecha de su debate en el Pleno de la Cámara.

LA DE IGLESIAS TARDÓ 26 DÍAS

Este martes, en la reunión de la Junta de Portavoces, la propia Batet ha trasladado a los grupos que la próxima semana dará a conocer la fecha del debate de esa moción dado que, conforme a lo establecido en el Reglamento, ahora se abre un plazo de dos días para dar la oportunidad de presentar mociones con candidatos alternativos.

En rueda de prensa en el Congreso, Espinosa de los Monteros ha cuestionado que ese debate se esté retrasando y ha recordado que de las cuatro mociones de censura presentadas en la reciente historia democrática, sólo una, la que encabezó Pablo Iglesias, tardó 26 días desde que se registró hasta que se debatió, y el resto, entre tres y cinco.

"Llevamos ya siete días y no hay fecha prevista", ha lamentado el dirigente de Vox, quien ha llamado a la presidenta de la Cámara a fijarla "cuanto antes". "Es más urgente que nunca esa moción porque España no ha hecho nada para merecer el desastre de un Gobierno que no ha hecho nada por mejorar la vida de los españoles y sí mucho para empeorarla", ha sentenciado.