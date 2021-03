Vox se querella contra el Gobierno y la SEPI por el rescate de la aerolínea Plus Ultra

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Vox ha presentado este miércoles una querella en el Tribunal Supremo contra los miembros del Gobierno y los responsables de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por el rescate de la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros con un préstamo participativo por valor de 34 millones y un préstamo ordinario de 19 millones.

La querella ya fue adelantada este martes por el diputado de Vox Victor González Coello de Portugal en el Congreso, donde denunció la existencia de vínculos de esta aerolínea venezolana con el Gobierno de Nicolás Maduro y algunos de sus miembros más significados.

Ante el Tribunal Supremo, Vox sostiene que Plus Ultra no reúne los requisitos establecidos para ser beneficiada de la ayuda, ya que "no es una empresa estratégica con relevancia en su sector ni tampoco sus pérdidas vienen provocadas por el Covid-19" como exige la norma, sino que asegura que la aerolína atravesaba ya una grave situación con grandes pérdidas económicas "casi desde su creación".

Además, denuncia la "inidoneidad de las personas al frente de la aerolínea" y aporta documentación con la que pretende acreditar su vinculación con entidades de capital extranjero que cree que podrían indicar la existencia de un entramado societario cuya matriz sería una entidad con domicilio social en Panamá y de capital venezolano.

La vicesecretaria jurídica nacional, Marta Castro, ha solicitado al juzgado que promueva varias diligencias, como el interrogatorio de los querellantes, la presentación del expediente de la solicitud de las ayudas por parte de la aerolínea, el expediente completo de la SEPI y los registros de operaciones de la compañía en España de los tres últimos años.

Vox también ha solicitado oficio a la Agencia Tributaria y a la Tesorería de la Seguridad social para comprobar los datos de los balances y las cuentas presentadas por 'Plus Ultra'. Y requerimientos a las sociedades que aparecen vinculadas para que aporten el acta de titularidad real "para conocer los verdaderos propietarios del capital social".

Además, el partido liderado por Santiago Abascal pide la declaración del gerente de la aerolínea y de las sociedades indicadas, así como del empresario venezolano Rodolfo José Reyes Rojas.