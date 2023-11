Vox se querellará este martes contra Sánchez por la amnistía y pedirá al Supremo que suspenda el debate de investidura

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox, Santiago Abascal, anunció este lunes que su formación acudirá este martes al Tribunal Supremo para presentar una querella contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por la presunta comisión de tres supuestos delitos en relación con la ley de amnistía que ha pactado con Junts y, como medida cautelar, solicitará al tribunal que "suspenda el debate de investidura".

Así lo señaló en una rueda de prensa en la sede nacional de Vox tras anunciar la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la convocatoria del debate de investidura para este miércoles y jueves, que Abascal tildó de "investidura golpista".

El líder de Vox no detalló los delitos que se achacarán al presidente, pero hace una semana sí mencionó un presunto delito de cohecho al impulsar la ley de amnistía a cambio de su investidura.

En todo caso, dejó claro que su partido "no va a parar" y piensa "seguir alentando y apoyando las manifestaciones frente a la sede del partido golpista", en referencia al PSOE. También insistió en que la Mesa del Congreso no debe dar vía libre a la ley de amnistía por ser "inconstitucional" y exigió al PP que use su mayoría en el Senado para impedir que sea tramitada en la Cámara Alta. Si no, afirmó que Vox se querellará contra los dos órganos.

Si bien ninguna de estas iniciativas es nueva, pues habían sido anunciadas, Abascal elevó el tono contra el PP y pasó de pedirlo a "exigirlo". "Ni votar a favor ni vetar, es que directamente no se puede tramitar", afirmó, antes de insistir en que la mayoría de los 'populares' en la Cámara Alta es "clara y se puede utilizar" para paralizar la ley.

También recordó al PP la petición de convocar "movilizaciones institucionales" en los territorios en los que comparten gobiernos, una iniciativa para la que los de Alberto Núñez Feijóo se han mostrado "dispuestos". "La investidura ya se ha convocado, urge una respuesta y una clarificación, urge convocarlas para esta semana, no va a ser una investidura más", señaló.