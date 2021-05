Vox quiere que el Congreso se pronuncie sobre la presencia de la directora de la Guardia Civil en un mitin del PSOE

Insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar el principio de neutralidad política que rige en el Instituto Armado

Vox ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que pretende que todos los grupos parlamentarios se pronuncien sobre la presencia de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, en un mitin del candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo.

El pasado 25 de abril, después de que el Ministerio del Interior denunciara cartas con balas dirigidas a su titular, Fernando Grande-Marlaska, y a la máxima responsable del Instituto Armado, Gámez acudió a un acto electoral de Gabilondo.

De hecho, tomó la palabra para trasladarle su apoyo: "Hoy tenemos que rechazar más que nunca los discursos de odio, hoy más que nunca tenemos que decir que el que siembra vientos recoge tempestades, así que mucho cuidado con jugar con esto. Mucho cuidado con no denunciarlo, con no recriminarlo. Ángel (Gabilondo), presidente, necesitamos palabras y no balas. Necesitamos tu palabra. Tu ejemplo, presidente. Ánimo".

INCUMPLIÓ LA LEY

El partido que capitanea Santiago Abascal considera que estas palabras suponen "un flagrante incumplimiento del principio de neutralidad política" que debe regir en la Guardia Civil y en todos sus miembros y que se recoge en el artículo 18 de la Ley Orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de este cuerpo.

Es por ello que han registrado una proposición no de ley en la que instan al Gobierno a que adopte "todas las medidas necesarias" para precisamente "garantizar el principio de neutralidad política de todos los miembros de la Guardia Civil, especialmente de los altos cargos que dirigen el Instituto Armado".

En el texto, recogido por Europa Press, Vox recuerda que el régimen disciplinario de la Benemérita tipifica como falta muy grave "la violación de la neutralidad o independencia política o sindical en el desarrollo de la actuación profesional" y como falta grave "efectuar con publicidad manifestaciones o expresar opiniones que supongan infracción del deber de neutralidad política o sindical, pronunciándose o efectuando propaganda a favor o en contra de partidos políticos o sindicatos o de sus candidatos".

NO HAY PRECEDENTES

Y aunque recalcan que el cargo de Gámez, "de carácter meramente político", no está sujeto a este régimen disciplinario, los de Abascal consideran "de justicia que sea de aplicación analógica los mismos límites que se imponen a todo agente de la Guardia Civil a los altos cargos que dirigen el Instituto Armado y, especialmente, a la Dirección General de la Guardia Civil, al ser esta la cabeza jerárquica de esta institución".

Vox subraya que no existe en la historia del Instituto Armado ningún precedente de que el cargo más representativo del mismo se haya utilizado "con fines partidistas", como ocurrió con su participación en el citado mitin del PSOE, que califica como "una auténtica falta de respeto y decoro" hacia el cuerpo de la Guardia Civil y a sus más de 78.000 subordinados.

"La directora de la Guardia Civil debe dar ejemplo, manteniendo y respetando una de los principios básicos y estandarte del Instituto Armado, como es el principio de neutralidad política", insisten en Vox, que apuntan a que "este mal uso de su cargo" la inhabilita para continuar al frente de la institución.