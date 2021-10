Vox recalca que es el TS o la JEC, no la Mesa de "Meritxell Forcadel", la que debe interpretar la condena a Rodríguez

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha recalcado este miércoles que es el Tribunal Supremo o, en su caso, la Junta Electoral Cental (JEC), el que debe interpretar la sentencia por la que se condenó al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, pero en ningún caso la Mesa del Congreso, presidida por Meritxell Batet, a la que se ha referido como "Meritxell Forcadel", en alusión a la expresidenta del Parlament condenada por el procés.

En declaraciones en el Congreso, antes de acudir a la reunión de la Comisión Kitchen, Olona ha señalado que el Supremo ha dado un paso "muy importante" al dirigirse a Batet para que para le informesobre la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta al diputado 'morado'.

Olona ha insistido en que la Mesa incurrió en una "cacicada" al someter a votación "el cumplimiento de una sentencia" y al no actuar contra Rodríguez permitiéndole conservar su escaño. "Veremos si la que ya es conocida como Meritxell Forcadel se saca otro informe de la manga para esconderse detrás de los servicios de la Cámara", ha dicho.

La diputada de Vox ha reiterado que Batet se ha negado a desvelar, a preguntas de su formación, "quién solicitó el informe fantasma" en el que se ampararon PSOE y Unidas Podemos para no actuar contra Rodríguez y ha reiterado que los letrados no emiten sus informes "de oficio", sino a petición de la Mesa --que no lo solicitó en este caso-- o de la presidenta. "Meritxell Forcadel no dice si fue ella para escudarse y mantener a un delincuente en este Congreso", ha denunciado.