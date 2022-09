Vox rechaza la "nueva vuelta de tuerca" de Hacienda y dice que lo españoles no están para más esfuerzos

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha mostrado este jueves su rechazo al nuevo gravamen a las grandes fortunas anunciado por el Ministerio de Hacienda porque, a su juicio, los españoles "ya están sufriendo mucho" y no se les puede pedir más esfuerzos.

"España no está en un momento para pedir más esfuerzos todavía a los españoles", ha reivindicado Espinosa de los Monteros sobre la "nueva vuelta de tuerca" de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha apuntado a un impuesto sobre grandes rentas y patrimonios que será temporal y con vistas a empezar a aplicarla el próximo 1 de enero.

El portavoz parlamentario de Vox ha sostenido que los españoles "están sufriendo mucho en todos los ámbitos" y por tanto ha rechazado que se les pueda "pedir un esfuerzo" para sufragar asuntos como el Ministerio de Igualdad.

Según ha reivindicado, no se puede argumentar que este dinero es necesario para financiar la sanidad o la educación pública, ya que hace 20 años "ya había sanidad y educación" y "no existían estos impuestos. "Hace veinte años no había Ministerio de Igualdad, eso es lo que estamos financiando con cada nueva vuelta de tuerca", ha insistido.