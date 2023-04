Vox rechaza la parodia televisiva de la Virgen del Rocío y llama a "no consentir esta ignominia"

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha rechazado este Sábado Santo las imágenes emitidas por el programa satírico 'Està passant' de la televisión autonómica catalana, TV3, con una actriz ataviada como la Virgen del Rocío de la aldea de Almonte (Huelva).

Gavira considera "una ofensa que se utilice el dinero público en TV3 para denigrar no sólo a los creyentes católicos, sino a todos los andaluces" según señala. "No podemos entender que amparados bajo un programa de humor, se falte el respeto a los devotos de la Virgen del Rocío y se denigre tanto las creencias religiosas", ha añadido Gavira, que ha llamado a no "consentir esta ignominia sin que tenga consecuencias más allá de la protesta".

"Exigimos disculpas y una rectificación por parte del ente público TV3, que todo el mundo sabe que su línea editorial está marcada por los secesionistas", ha concluido el portavoz de Vox.