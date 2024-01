Vox no reconoce críticas a la dirección y recomienda "no buscar tres pies al gato" al cambio de fecha de su congreso

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha negado este martes la existencia de críticas internas a la cúpula del partido y ha incidido en que el adelanto de su Asamblea General Extraordinaria se corresponde con la "vida natural" de cualquier partido político, por lo que recomienda "no buscar tres pies al gato".

El adelanto de la fecha del congreso hace prácticamente imposible a cualquier afiliado reunir los avales requeridos para presentar una candidatura alternativa a la de Santiago Abascal, único aspirante claro.

A militantes críticos se les atribuye la redacción de un supuesto manifiesto que reclama un congreso refundacional del partido con el objetivo de desbancar al líder y a lo que consideran como su "búnker", en alusión al vicepresidente y cabeza de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé; el diputado Ignacio Hoces; Kiko Méndez Monasterio; y Gabriel Ariza. El texto también lamenta una presunta falta de democracia interna en Vox. Ya el lunes, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, rebajó el texto a habladurías e hizo hincapié en que no está firmado.

Rodríguez de Millán se ha expresado en esta misma línea y, en rueda de prensa desde el Congreso, ha afirmado que esas "voces" las escuchan los medios. "Nosotros no las oímos", ha recalcado. Así, ha pasado a denunciar una "doble vara de medir" presuntamente aplicada contra Vox cada vez que el partido encara un proceso interno. "Se pone el foco en algo que no deja de ser distinto de la vida normal del resto de partidos", ha agregado, aunque, en cualquier caso, ha subrayado que Vox no da crédito a "elucubraciones".

LA VIDA ES MUCHO MÁS SENCILLA

La portavoz parlamentaria ha insistido en desestimar supuestas causas ocultas para el adelanto de la fecha del congreso. "La vida es mucho más sencilla, no siempre hay que buscar tres pies al gato", ha dicho, para a continuación recalcar la explicación oficial que dan desde el partido: que el adelanto obedece a la pretensión de encarar las próximas citas electorales --elecciones gallegas, vascas y al Parlamento Europeo-- libres del trámite interno.

"La logística del partido no puede estar en trámite interno habiendo citas electorales, no todo tiene por qué tener una intencionalidad detrás y no es algo distinto de la vida normal y devenir de cualquier otro partido", ha remachado.