Vox reivindica que las elecciones anticipadas son "un clamor en la calle" y aplaude el "patriotismo" de Tamames

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha avisado este martes de que la reivindicación de elecciones generales es "un clamor en la calle" y ha elogiado el "patriotismo" del candidato a la moción de censura, el economista y expolítico Ramón Tamames.

"Traemos un clamor de la calle. Con esta moción de censura elevamos a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es plenamente normal", ha reivindicado desde la tribuna del Congreso parafraseando al expresidente del Gobierno Adolfo Suárez.

En este contexto, ha elogiado el pasado político de Santiago Abascal, que hoy "se transforma en un compromiso renovado de devolver la voz a millones de españoles que no tenían voz" y que, ha subrayado, se presenta como "una muralla de contención frente al sanchismo y el separatismo".

"UNA VEZ MÁS, SOLO HA QUEDADO VOX"

Espinosa de los Monteros ha enfatizado que Vox nació con el objetivo de recuperar debates "silenciados" por el bipartidismo y hace oposición en las calles, los tribunales y las instituciones, como con la moción de censura. "El PSOE carece de legitimidad para hablar de democracia, no por su pasado sanguinario sino por el presente antidemocrático", ha denunciado.

En este punto, ha lamentado que el Partido Popular no aceptara su ofrecimiento para liderar la moción de censura. "Una vez más, solo ha quedado Vox", ha hecho hincapié agradeciendo también la "generosidad" de su candidato. "Ha tenido mucha valentía y demostrado mucho patriotismo para traer hoy al Congreso las verdades del barquero", ha elogiado.

Además, ha aprovechado para aplaudir a la generación que motivó la Transición, que ve ahora "en peligro". "Pido respeto por una generación que se lo ha ganado a pulso por otra generación que todavía no ha demostrado nada, o por lo menos nada bueno", ha pedido.

MOTIVOS PARA LA ESPERANZA

Tras resumir algunos de los puntos más relevantes de la intervención de Tamames, Espinosa de los Monteros ha ofrecido "motivos para la esperanza", representados por un Gobierno "profesional y no infantil", centrado en la recuperación "económica y moral" de España, que valore la vida, defienda a las mujeres o ame a España.

"Imaginemos porque cada día está un poco más cerca. No me imagino mejor motivo para votar que sí y no me imagino ningún motivo para votar cualquier otra cosa", ha reivindicado.

Además, ha censurado a ERC y Bildu, a los que ha negado "credencial" para "expandir carnets de demócratas" teniendo en cuenta su historial "de terrorismo y golpes de Estado". Y les ha avisado de que cada vez más trabajadores apoyan a Vox porque están "cansados de quienes se creen sus amos".