Vox renueva al 72% de sus candidatos en capitales de provincia y dos tercios son hombres

En las comunidades autónomas solo repiten dos cabezas de cartel: Rocío Monasterio en Madrid y Jorge Campos en Baleares

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Vox se presentará a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo con caras nuevas en el 72 por ciento de las capitales de provincia, donde además dos tercios de los 'número uno' de sus listas serán hombres y el 34 por ciento restante, mujeres.

El partido liderado por Santiago Abascal ha preparado los comicios de mayo con la búsqueda de perfiles en sus listas que, además de cosechar el apoyo de sus simpatizantes, puedan entrar en eventuales gobiernos de coalición.

Esto ha provocado una importante renovación entre los cabezas de cartel, que ha llevado a que solo 16 de los 50 candidatos que fueron 'números uno' en 2019 vuelvan a ocupar el mismo puesto en las listas para el mes de mayo.

El resto, el 66 por ciento, se estrenan como candidatos. Estos 'repetidores' son en su mayoría personas que han sido premiadas tras lograr acta en 2019 y llevar toda la legislatura ejerciendo de portavoces municipales. Es el caso de Sevilla, Zaragoza, Teruel o Huelva, por ejemplo.

También hay varias candidaturas municipales lideradas por diputados en el Congreso, a los que Vox ha evitado situar en listas autonómicas para evitar incompatibilidades que les hicieran renunciar a su escaño nacional. Solo la diputada Patricia de las Heras opta a entrar en el Parlamento balear por la circunscripción de Ibiza.

En los Ayuntamientos, las listas estarán lideradas por diputados en el caso de Madrid con Javier Ortega Smith al frente; en Toledo, con Inés Cañizares; Ricardo Chamorro en Ciudad Real; Luis Gestoso en Murcia; Alberto Rodríguez en Las Palmas; o Emilio del Valle en Santander. También el diputado Manuel Mestre será cabeza de lista en la localidad alicantina de Orihuela.

SOLO DOS REPITEN EN LAS CCAA

En el caso de las comunidades autónomas también hay una importante renovación respecto a 2019 y todos sus 'número uno' serán nuevos excepto dos: Rocío Monasterio en la Comunidad de Madrid y Jorge Campos en Baleares.

El resto de cabezas de cartel a los Parlamentos autonómicos serán nuevos. En algunos casos se ha optado por premiar a personas que ya ocupaban cargos orgánicos o institucionales en la comunidad, mientras que en otros se ha optado por 'fichajes' ajenos hasta ahora al partido.

Ha sido el caso del candidato a la Comunidad Valenciana, Carlos Flores, un catedrático y habitual colaborador en medios de comunicación que sin embargo se ha estrenado con polémica por haber sido condenado hace 20 años por violencia psicológica a su exmujer.

La aspiración de Vox es repetir la fórmula de Castilla y León con Juan García Gallardo como candidato y actual vicepresidente de la Junta. El caso más similar es el de La Rioja, donde el 'número uno' será Ángel Alda, un joven abogado de 31 años.

En Aragón, el elegido ha sido su líder en la provincia de Teruel, Alejandro Nolasco (que además hará doblete como candidato también a la Alcaldía de su ciudad); mientras que en Castilla-La Mancha se ha optado por David Moreno, actual portavoz del partido en Talavera de la Reina, para intentar acceder al Parlamento regional.

También en Canarias el candidato será su presidente provincial en Las Palmas, Nicasio Galván; y en Murcia la lista autonómica la encabezará una de las caras más conocidas de Vox en la región, José Ángel Antelo, presidente provincial y portavoz en el Ayuntamiento. En Extremadura ha sido designado como 'número uno' Ángel Pelayo, actual portavoz de la formación en Mérida.

Las caras nuevas las ponen en Asturias Carolina López (concejala en Tineo) y Leticia Díaz en Cantabria, quien ya ostentó cargos en el Gobierno con el Partido Popular. Mientras, en las ciudades autónomas, los candidatos son los actuales líderes del partido: José Miguel Tasende en Melilla y Juan Sergio Redondo, que repite en Ceuta.

Navarra es la única comunidad autónoma donde Vox aún no ha nombrado candidato. Desde la dirección nacional, el secretario general, Ignacio Garriga, dijo hace ya un mes que no había "ningún motivo determinante" y se anunciaría "en los próximos días", aunque no ha habido novedades desde entonces.

LISTAS APROBADAS DESDE MADRID

En la configuración de las listas --que aprueba el Comité Ejecutivo Nacional a propuesta de los comités provinciales-- ha tenido mucho peso el nuevo órgano de Dirección Política de Gobierno, con Ignacio de las Hoces al frente.

Se trata de un equipo creado en marzo del pasado año, poco después de la entrada de Vox en el Gobierno de Castilla y León, con el objetivo de coordinar la acción del partido en los gobiernos de los que forme parte y hacer de nexo con la dirección nacional que encabeza Santiago Abascal.

Aunque se creó tras las elecciones de Castilla y León, Vox lo hizo con la vista ya puesta en su posible entrada en más gobiernos autonómicos y municipales tras las elecciones del próximo mes de mayo.

Este órgano ejerce también de asesor en la configuración de las listas electorales, ya que se ha encargado durante las últimas semanas de poner sobre la mesa nombres que puedan ser después adecuados para ocupar puestos de responsabilidad en los ejecutivos.