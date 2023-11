Vox "respeta" el acuerdo Gobierno-Junta por Doñana pero cree que deja al campo andaluz "más débil"

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

El portavoz del grupo Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha expresado este lunes que su partido "respeta" el acuerdo por Doñana que este lunes han firmado el Gobierno central y la Junta de Andalucía, pero ha sostenido que forma parte de un plan para que el campo, el sector agrícola, "desaparezca", y que, con él, el campo de Andalucía es hoy "un poco más débil".

Así lo ha ha indicado Manuel Gavira en un comunicado al hilo de este acuerdo que han suscrito en Almonte (Huelva) el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y que va a conllevar que el Grupo Popular retire en el Parlamento andaluz la proposición de ley que registró junto con Vox para la ordenación de regadíos en cinco municipios de la comarca del Condado de Huelva.

Manuel Gavira ha aseverado que "estamos convencidos de que los agricultores de esa zona de Huelva lo que querían era seguir trabajando sus tierras en libertad, lo que vienen haciendo desde hace tantos años y generando tanta riqueza y tanto empleo".

Aun así, el parlamentario de Vox ha apuntado que por parte de su grupo "respetamos el acuerdo al que se ha llegado, porque entendemos y conocemos las presiones que han venido soportando los agricultores", según ha abundado, y entre ellas ha aludido a "esas multas, esas sanciones que les han puesto las administraciones, y también esas amenazas de esos recursos ante el Tribunal Constitucional para que esa proposición de ley no llegase ni siquiera a ejecutarse una vez aprobada en el Parlamento de Andalucía".

Gavira ha reivindicado a Vox como "un instrumento al servicio de los agricultores", y ha defendido que así lo ha sido "en esta legislatura con esa proposición de ley iniciada" por su partido "exclusivamente", y luego con la "otra proposición de ley acompañada por el PP", ambas "de la mano de los propios agricultores afectados y con la que dar solución a un problema que les venía afectando desde hacía más de una década".

Para el portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, este acuerdo alcanzado por el Ejecutivo del PP en la Junta y el del PSOE en el Gobierno central, "lamentablemente no va de Huelva, no va de Doñana, no va de agua siquiera", y al respecto ha apostillado que una de las salidas que se pretende dar a la economía de la zona es "el hidrógeno verde que tanta agua necesita".

"Aquí de lo que estamos hablando es del bipartidismo --PSOE y PP--, de esa gran coalición que gobierna la Unión Europea", ha aseverado Manuel Gavira, que ha acusado a ambos partidos de tener "un plan para que el campo cada vez sea más chico", algo a lo que desde Vox están "en contra", según ha querido dejar claro antes de agregar que dicho plan pretende también "que el campo en España, también en Andalucía, tienda a desaparecer". "Se ha empezado por esa parte de Huelva" que afecta al acuerdo por Doñana, ha concluido el portavoz de Vox.