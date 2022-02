VOX sale a ganar en CyL y aclara al PP que no será su muleta porque les "han tomado el pelo" en otras instituciones

"O se aplican nuestras políticas o no vamos a favorecer ningún gobierno del PP. Eso debe quedar claro", advierte

El candidato de VOX a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha sido tajante al asegurar que los de Santiago Abascal salen a ganar las elecciones en la comunidad castellanoyleonesa y ha aclarado al Partido Popular que no serán su muleta porque "no respeta la palabra dada" como se ha demostrado, a su juicio, en los territorios donde han llegado a acuerdos de investidura y donde les "han tomado el pelo".

"Lo que vemos es que el PP no respeta la palabra dada", ha lamentado el cabeza de lista de VOX en Castilla y León quien, en una entrevista concedida a la agencia Europa Press, ha recordado que su partido ha favorecido los gobiernos de derechas en Andalucía o en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid con acuerdos que finalmente no se han cumplido y por lo que se ha abierto ahora "un punto de inflexión" en la estrategia.

"Vemos cómo el PP no sólo toma el pelo a sus votantes es que al final también nos han tomado el pelo en esas administraciones", ha reconocido García-Gallardo que ha expresado "cierta sorpresa" ante la actitud que está demostrando ahora el Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco, al que ha acusado de querer que VOX se limite a facilitar el Gobierno y a ser su "muleta" con un cheque en blanco que ha rechazado tras comprobar que el PP "ha abusado" tanto de la confianza de los ciudadanos como de la posición de VOX.

"O se aplican nuestras políticas o no vamos a favorecer ningún gobierno del PP. Eso debe quedar claro", ha zanjado el candidato de VOX quien, a doce días de la cita con las urnas, ha mostrado el "máximo respeto" por la soberanía individual de los ciudadanos que, según ha evidenciado, aún no han decidido quién va a gobernar Castilla y León.

Así, ha ironizado sobre los augurios de los que apuntan a que Fernández Mañueco volverá a ser el presidente de Castilla y León, una premisa que, en su opinión, no está "nada clara".

"Hay que ver qué representación nos dan a cada uno, qué peso tenemos en las Cortes de Castilla y León y, a partir de ahí, podremos negociar con esa capacidad de entendimiento que hemos demostrado en otras ocasiones", ha enfatizado, para rechazar hablar ahora de posibles repartos de carteras, si bien ha reconocido que no descarta "ningún escenario" y siempre con una premisa clara: "Programa, programa y programa" para "imponer" la Agenda España, frente a la Agenda 2030 que aplican PP, PSOE y Podemos.

El candidato de VOX ha reconocido que la negociación de los posibles pactos a los que se tengan que llegar tras las elecciones autonómicas del 13 de febrero la realizaría de la mano de la Dirección Nacional de la formación que lidera Santiago Abascal ya que, según ha reivindicado, son "un único partido".

"Con toda seguridad negociaremos juntos porque somos un único partido", ha sentenciado García-Gallardo, que ha recordado que se presenta como el candidato de una formación que tienen "un único partido y una única agenda", a diferencia, ha ironizado, del PP de Madrid que, según ha relatado, tiene al partido de Martínez Almeida y al partido de Díaz Ayuso que, a su vez, "parece que está a tortas" con su líder nacional, Pablo Casado, al mismo tiempo que Núñez Feijoo "da lecciones a los demás" y a lo que ha añadido la estrategia cambiante de Fernández Mañueco, que ha pasado "de sorayista a ayuista".

Juan García-Gallardo ha aclarado a este respecto que VOX en Castilla y León no va a tener ningún problema en mantener una unidad de criterio con la dirección nacional de su partido. "Nosotros no nos presentamos a estas elecciones a pedir permiso al Partido Popular para participar en la vida política, nosotros nos presentamos a las elecciones de Castilla y León y salimos a ganar", ha concluido el candidato que no ha ocultado su "entusiasmo" ante las "muy buenas sensaciones" y la "máxima ilusión" que le están trasladando los ciudadanos que acuden a los mítines y a los distintos actos organizados por VOX.

'HASTA HACE POCO NO ME VEÍA NI DE POLÍTICO'

"Yo hasta hace poco no me veía ni de político. Todavía no estoy en ese punto de pensar ni en cargos ni en nada", ha reconocido por último en una reflexión personal en la que ha reivindicado la capacidad del "equipo heterogéneo" que le acompaña con el que busca poder lograr un gobierno en solitario.

Según ha relatado, se afilió a VOX en mayo de 2020, desde cuando ha ejercido como afiliado de base, y no fue hasta el pasado mes de diciembre cuando la Dirección del Partido contactó con él para conocer su disposición a encabezar la lista de la formación en Castilla y León, lo que se sustanció en una primera entrevista con Santiago Abascal que se repitió a principios de enero en Amurrio en un encuentro más personal.

De hecho, García-Gallardo aparece en los carteles de estas elecciones autonómicas junto a Santiago Abascal, ya que, aunque VOX se presenta para resolver los problemas de Castilla y León, el presidente es "la cara más reconocible del partido". "Un cartel está para eso, para que se nos reconozcan", ha añadido.

"Lo acepté con orgullo y con honor", ha aseverado García-Gallardo que ha asegurado sentir un "vértigo histórico" ante la deriva de su Comunidad Autónoma, a la que veía condenada a sufrir y a morir lentamente. "Cuando me dijeron que ese tren de la política pasaba por delante de mi y que yo tenía la capacidad de cambiar algo no lo dudé", ha confesado.

Preguntado sobre cuáles serían sus primeras medidas de llegar a la Presidencia de la Junta, ha abogado por aprobar un plan de natalidad para "revertir el invierno demográfico" que vive Castilla y León, proteger a la industria y aplicar una rebaja generalizada de los tramos autonómicos de los impuestos transferidos a la Comunidad.

"Castilla y León tiene que volver a ser vanguardia de lo mejor que representa España, debe ser un lugar donde la gente pueda prosperar, donde la gente pueda formar una familia, donde la gente quiera y pueda quedarse", ha concluido el líder de VOX frente a un PP y PSOE que se dedican a enseñar la puerta a los jóvenes para que tengan éxito. "Nosotros queremos que Castilla y León pueda ser aquel lugar que un día fue y donde uno puede prosperar", ha concluido.