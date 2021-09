Vox señala Educación, Ley Trans o presunción de inocencia en el debate para aprobar los Presupuestos de 2022 de Madrid

"Pondré sobre la mesa todo mi programa ideológico", asegura Monasterio sobre las negociaciones, que esperan empezar "en unas semanas"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha fijado algunos temas que llevará a la mesa de negociación con el PP para aprobar unos Presupuestos para la Comunidad de Madrid, entre los que se encuentran la Educación, la autodeterminación de género o la presunción de inocencia; y ha advertido de que si estas cuentas "no son buenas para los madrileños" no dará su apoyo.

"¿Usted va a hablar del tema de Educación en los Presupuestos? Sí. ¿Usted va a hablar de los adoctrinamientos de los niños? Sí. ¿Va a hablar de la necesidad de presunción de inocencia en todas las leyes de la Comunidad de Madrid? Sí. ¿Va a hablar sobre que no podemos tolerar que haya leyes en la Comunidad de Madrid que se basen en la autodeterminación de género? Sí. No voy a hablar de colectivos, sino de derechos fundamentales y libertades", ha enumerado Monasterio en una entrevista en 'OkDiario', recogida por Europa Press.

Así ha respondido al ser preguntada por si el colectivos LGTBI será objeto de las negociaciones para las Cuentas regionales de 2022, que sustituirían a las que están en vigor aprobadas en 2018 por PP y Cs.

Monasterio considera que la "primera obligación" de un mandatario es elaborar unos Presupuestos y que, por ello no puede hace runa "valoración" de los primeros 100 días de Ayuso en la Puerta del Sol tras el 4-M porque en las Cuentas es "donde se hace política".

ESPERAN UN BORRADOR "EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS"

"Sin Presupuestos no hay nada, hay que sacarlo adelante y es una realidad. No sé con qué estarán pero espero que nos entreguen un borrador y que sea en las próximas semanas", ha apremiado la líder de Vox, quien ha advertido de que pondrá "todo" su "programa ideológico" sobre la mesa y que ambos partidos deberán "ceder".

Aunque no ha querido adelantar cuáles serán sus exigencias hasta comunicárselas al consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, cree que "no son difíciles de adivinar" y que ellos no harán como los 'populares' de "renunciar a la ideología" en campos como el de la Educación, que considera que debe ser "excelente", "recuperar" la autoridad del profesor y "evitar el adoctrinamiento que se hace desde muchos ámbitos" en ella.

Ha enumerado otros ámbitos que formarán parte de las negociaciones como la atención primaria, la dependencia o la libertad, pero ha señalado que aunque se "hará lo posible para que salgan", "para sacar unos malos, Madrid se queda como está".