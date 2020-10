Vox tacha a Ignacio Aguado de "súper cursi" y vaticina que en próximas elecciones los madrileños le enviarán "a casa"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid Pedro Fernández ha calificado este miércoles al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, de "súper cursi", al tiempo que ha vaticinado que en las próximas elecciones autonómicas, los madrileños le dirán "Go Home" y se tendrá que "ir a casa".

"Le pido que no haga caso al súper cursi Ignacio Aguado. El señor Aguado lleva mucho tiempo en stop, y conseguirá el go tras las elecciones cuando le manden los ciudadanos al go home (ir a casa)", ha lanzado el concejal durante la comisión de Desarrollo Urbano del Consistorio.

Fernández intervenía para pedir al Gobierno municipal que "el gran hito" que supone Madrid Nuevo Norte fuese promocionado en ferias tanto nacionales como internacionales. "Ahora llega la parte más complicada, ejecutarlo y venderlo al mundo. Es una carrera competencia por las ciudades para ver quién consigue desarrollos en sus ciudades y la clave es la presencia en ferias internacionales", ha manifestado.

Por ello ha pedido no quedarse "solo en una feria", y sí acudir, por ejemplo, "al salón inmobiliario en Bogotá, al SIMA de Madrid, a Shangái, Hong-Kong, la estrategia es coger toda la agenda de ferias, porque no todas las ferias son iguales".

En el turno de réplica, el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, ha indicado que la capital puede ahora "sacar pecho" de "unos proyectos únicos aprobados en este mandato". "Luchamos por la marca Madrid", ha concluido.