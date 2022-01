Vox ve difícil parar la crispación del Congreso porque hay diputados "radicales" con lenguaje y vestimenta inapropiados

Espinosa de los Monteros dice que Batet es una presidenta "seria", que ejerce con "profesionalidad", aunque a veces "comete errores"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, considera que es "muy difícil" rebajar el clima de crispación en la Cámara Baja en una legislatura en la que hay diputados "radicales" que utilizan un "vocabulario" y hasta una "vestimenta", desde su punto de vista, "totalmente inapropiados".

"Este Congreso se ha llenado de personajes que distan mucho de lo que debería ser un servicio público, se ve en asuntos de fondo y también de forma", se queja en una entrevista concedida a Europa Press, en la que también denuncia la falta de "cualificación" de algunas de sus señorías.

A su juicio, en el hemiciclo se sienta "gente que con su vestimenta falta al respeto a las personas uniformadas de esta Cámara". "Policías, ujieres, camareros, letrados vienen todos correctamente vestidos, pero hay diputados de casi todos los grupos que desprecian a las personas que trabajan aquí, a los españoles que les han elegido, con una vestimenta, un lenguaje, unos ataques y un vocabulario absolutamente inapropiado", sostiene.

Espinosa de los Monteros señala que algunos medios de comunicación que "fabrican cosas" que realmente no han pasado también tienen "responsabilidad" en la crispación. "Todo deberíamos revisar el comportamiento que tenemos en esta Cámara, no solo dentro del hemiciclo", dice, aunque subraya que de Vox es "el grupo con mejor comportamiento".

VOX, LOS QUE MEJOR SE COMPORTAN

Según su análisis, los 52 diputados de su formación desembarcaron en la Cámara con una experiencia vital y unas trayectorias que les avalan. "Somos muy duros en el fondo de las cuestiones porque aquí se oyen cosas muy duras, pero somos sin ningún lugar a dudas los que mejor comportamiento tenemos dentro de la Cámara, estoy muy orgulloso de eso", presume.

Preguntado si considera "buen comportamiento" gritar "bruja" a una diputada que interviene en la tribuna --como hizo el portavoz de Vox en la Comisión Constitucional, José María Sánchez, con la portavoz de Igualdad del PSOE, Laura Berja-- responde que son muchas "las cosas que se dicen" dentro del Salón de Plenos. "Si usted oyera las cosas que se dicen ahí probablemente nos diera la Mellada al Mérito Civil si lo más grave que hemos dicho en una legislatura es bruja", aduce.

En este contexto, insiste en que Vox se encuentra delante a "gente radical" que antes de llegar al Congreso estaba "pateando policías, atacando a Fuerzas de Seguridad, pidiendo que se corte la cabeza del Rey o diciendo que Chávez era el líder espiritual de Occidente".

"Este es el problema, que tenemos gente que no esta cualificada para ser diputado y que están aquí aceptadas con total naturalidad como si fueran representantes de todos los españoles. Con estos bueyes hay que arar, pero, efectivamente, se hace muy difícil el día a día", insiste.

BATET NO LO TIENE FÁCIL

Con todo, Espinosa de los Monteros considera que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ejerce su labor de "manera profesional". A su juicio, la suya "ha sido una Presidencia con luces y sombras" pero reconoce que "aunque ha cometido algunos errores" la socialista catalana ejerce su tarea "lo mejor posible".

"Creo que es una persona seria, que se toma su papel en serio y que puede cometer errores, pero en general lo ha hecho de una manera profesional", resume el portavoz de Vox, quien asume que Batet "no lo tiene fácil".

"Su propio grupo parlamentario es extremadamente radical, su socio de Gobierno no digamos, está ya en posiciones ultramontanas, este Gobierno ha blanqueado a Bildu, tenemos que aceptar como normal que esté en el Parlamento y diga las cosas que dice y ya no hablo de los seperatistas, los golpistas y los personajes varios de los partidos más variopintos que tenemos aquí... No es fácil la labor que tiene la Presidencia del Congreso sea quien sea", concluye.