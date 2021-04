Vox ve "imposible" el 'sorpasso' de Iglesias el 4M: "Ni en sus mejores sueños"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha dicho que no se cree que el candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, vaya a superar en escaños a su partido, como augura el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). "Es algo imposible", ha llegado a decir.

Así ha reaccionado en rueda de prensa tras conocerse una encuesta preelectoral del CIS en la que Unidas Podemos, con Iglesias a la cabeza, lograría 10 escaños en la Asamblea regional en los comicios del próximo 4 de mayo frente a los 9 que otorga al partido que Rocío Monasterio lidera en la Comunidad de Madrid. "El CIS vuelve a hacer otra vez de las suyas", ha resumido Buxadé, quien cree que su máximo responsable, José Félix Tezanos, debería "irse a su casa"

El dirigente de Vox ha recordado que en las elecciones autonómicas de Cataluña su partido cosechó 11 escaños frente a los entre 3 y 6 escaños que el citado organismo demoscópico le daba, lo que le lleva a pensar que en las elecciones madrileñas también se equivocará en sus augurios.

NO SE CREEN LAS ENCUESTAS

Sostiene que, con carácter general, en Vox no suelen creerse los resultados de las encuestas electorales porque "no tiene nada que ver con lo que sucede luego la jornada electoral", si bien ha recalcado que lo único que tiene claro de la publicada este lunes por el CIS es que Iglesias no superará en escaños a Monasterio.

Buxadé piensa que "es imposible" que Iglesias saque 10 asientos, uno más que Vox, porque considera que los madrileños que viven en distritos "saturados de violencia, inseguridad, okupación de domicilios o tráfico de drogas" no quieren que les represente en la Asamblea de Madrid al presidente del Sindicato de Manteros.

"Esos (madrileños) son los que están sufriendo las políticas del Gobierno socialcomunista" y los que, a juicio de Buxadé, han sufrido una "traición ideológica" por parte de Podemos, al que ha acusado de haber "engañado" a millones de españoles.