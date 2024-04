Vox ve "maravilloso" que Puigdemont deje la política activa si no es elegido presidente, pero le prefiere "en la cárcel"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, vería "maravilloso" que el expresidente catalán y candidato de Junts para las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, deje la política activa si no resulta elegido presidente, si bien considera que donde tendría que estar es en la "cárcel".

"Lo que tiene que hacer es jugar al dominó en el patio de la cárcel", ha asegurado Millán este martes en una rueda de prensa en el Congreso.

Ha sido el propio Puigdemont el que ha avanzado esta misma mañana durante una entrevista en Rac1 que su intención es abandonar la política activa si no si no consigue recuperar la Presidencia de la Generalitat. "En absoluto me veo como líder de la oposición", aseguraba Puigdemont.

Algo que la portavoz de Vox ha calificado como "maravilloso" al tiempo que ha remarcado que lo que tiene que hacer Puigdemont es "sentarse en el banquillo y dar cuenta de sus actos". "Ellos han dicho que lo van a volver a hacer --declarar la independencia de Cataluña--; nosotros también, les volveremos a sentar en el banquillo", ha advertido.