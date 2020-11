Vox vincula el fin de la educación especial con "mecanismos" que incentivan abortos de niños con discapacidad

Espinosa de los Monteros cree que se busca que "no haya ningún incentivo" para que nazcan niños con síndrome de Down

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, cree que el "ataque" de la denominada Ley Celaá a la educación especial está relacionado con "un mecanismo" diseñado para promover los abortos de niños con síndrome de Down u otras discapacidades.

Espinosa de los Monteros, que este lunes visitó un centro de educación especial, ha defendido la necesidad de que los niños que allí estudian reciban una educación diferenciada y acorde a sus necesidades.

A su juicio, las escuelas de educación especial no deben ser "vaciadas" sino "lo contrario", tienen que ser reforzadas y contar con más presupuesto y educadores. A su juicio, "no tiene sentido" que la reforma educativa impulsada por la ministra Isabel Celaá pretenda "acabar" con esta educación e "integrar a niños que por desgracia no se pueden integrar".

En este punto, ha distinguido entre aquellas discapacidades motoras o físicas de aquellas otras como el síndrome de Down. Y ha asegurado que él tuvo en el colegio un "buen amigo" en silla de ruedas u otro ciego a los que sí pudo adaptarse el centro.

GOBIERNO PELIGROSO PARA LA VIDA

"Parte de lo que se está intentando lograr es que no haya ningún incentivo para que esos niños con necesidades especiales puedan nacer. Eliminando la educación especial se hace más difícil la decisión de la madre de un niño con síndrome de Down de seguir adelante con el embarazo", ha sostenido.

Espinosa de los Monteros ha recordado que Vox es un partido que defiende la vida "desde la concepción hasta la muerte natural", y más aún en el caso "de los más débiles". A su juicio, el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos se encuentra en el punto "contrario" y "es peligroso para la vida de muchas personas".

Según ha explicado, solo hay que observar los índices de nacimientos de niños con síndrome de Down, en descenso, para entender que "hay un mecanismo diseñado para que estos niños no nazcan". Según ha acusado, los "progres" aplauden mucho las películas de personas con discapacidad y les conceden muchos premios pero ellos "ni hubieran dejado que nacieran".

EN VEZ DE SOLUCIONES, SE OFRECE ABORTO

"Este Gobierno es contrario a la vida y nosotros somos provida. En aquellos casos de niños con discapacidad haremos todo en nuestra mano para que tengan la mejor vida posible. Haremos todo lo posible por sacar el máximo potencial, invertir en su educación y por eso defendemos la educación especial", ha explicado.

Entre los "mecanismos" que "inducen" a los abortos ha puesto el ejemplo de la primera consulta médica de una mujer cuando se queda embarazada, donde ha asegurado que se le pregunta si el embarazo ha sido deseado en vez de si necesita alguna ayuda. "A las mujeres con niños con algún problema en vez de soluciones se les ofrece un aborto", ha afirmado.