La voz de Nerea Rodríguez, protagonista del primer himno de Princesas Disney

Dentro de la campaña mundial "Disney Princess Celebration", Disney ha lanzado "Cuentos para niñas valientes", 14 historias inéditas sobre las Princesas en formato e-book para resaltar sus valores principales como la valentía, la superación personal o la bondad.

MADRID, 21 (CHANCE)

Disney lanza "Disney Princess Celebration", una campaña mundial como homenaje a las Princesas Disney en la que se destacan sus verdaderos valores como la valentía o la bondad, la principal razón por la que sus historias han servido de inspiración a generaciones de niños.

Como una de las partes fundamentales de esta campaña, Disney ha compuesto, por primera vez, un himno dedicado a sus famosas protagonistas y Nerea Rodríguez ha sido la elegida para poner la voz a la versión en castellano. En su primera colaboración con Disney, la artista interpreta "Desde ya", la adaptación al castellano de la versión original, "Starting Now" - interpretada por la ganadora de un Grammy, Brandy - y que estará disponible en diferentes plataformas a partir del 21 de mayo y que se ha versionado en 19 países.

El tema transmite los valores más importantes de las Princesas como la honestidad, la valentía, la lealtad o el coraje y la letra invita a la confianza y a creer en uno mismo para conseguir que las metas y los sueños se hagan realidad. La canción, además, contiene partes de otros temas interpretados por Princesas Disney como Pocahontas, Rapunzel, Elsa o Jasmine.

"La mayoría de gente que me conoce sabe que soy muy fan de Disney. De las películas, de su música y de todo en general. Para mí ha sido un honor poder trabajar en este proyecto, algo que siempre he querido y he disfrutado de esta oportunidad. Este tema se lo podría dedicar a todas las mujeres y a todas las niñas que algún día serán mujeres que tienen todos esos valores y que se atreven a luchar por lo que quieren y por sus sueños y por conseguir sus objetivos", afirma Nerea.

Desde que saltó al estrellato por su participación en la famosa re-edición de Operación Triunfo de 2017, Nerea ha podido seguir con su carrera musical en el teatro en obras como "La Llamada"o "Aladdin" o en programas de TV como "Tu cara me suena" donde llegó a interpretar a Elsa con el tema original de Frozen 2, "Into the unknown". También ha participado en el doblaje de algunas películas y, a finales de abril, ha sacado su segundo disco "Doble o nada".

Además del himno, la campaña arrancó el pasado 4 de mayo con el lanzamiento 14 nuevas historias de las Princesas Disney en formato e-book bajo el nombre "Cuentos para niñas valientes". El libro digital, además de mostrar nuevas historias nunca reveladas hasta el momento, incluye nuevas ilustraciones de diversos artistas internacionales.

Asimismo, cada cuento correspondiente a una Princesa en particular, está dedicado a una niña cuya historia personal supone un ejemplo de superación, valentía y bondad. Valeria y Judit son las niñas españolas homenajeadas en este caso a las que se les ha dedicado las historias de Anna de Frozen y Blancanieves, gracias a la participación de Fundación Sindaño y Make a Wish, respectivamente. Valeria persiguió su sueño de ser bailarina a pesar de ser diagnosticada con una enfermedad degenerativa que le impedía, supuestamente, hacerlo realidad. Judit, compartió su valiente historia para concienciar y ayudar a recaudar fondos para hacer que otros sueños e ilusiones se hicieran realidad.

La descarga gratuita del libro digital, de más de 270 páginas, está disponible en Casa del Libro de forma exclusiva hasta el 3 de junio.