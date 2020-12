La vuelta de Carlos Lozano a televisión: enamorado y con proyectos como modelo

MADRID, 13 (CHANCE)

Carlos Lozano fue una estrella de la televisión, pero como muchos rostros conocidos desaparecieron y cuando volvieron sufrieron un declive bestial. El que fuera uno de los presentadores más cotizados de la pantalla desapareció de la misma para volver a los años a concursar en 'GH VIP' donde su imagen quedó débilmente destruida.

Sus tramas amorosas con Miriam Saavedra y sus conflictos con Mónica Hoyos, con la cual tiene una hija, le destruyeron personalmente y profesionalmente, ya que su profesionalidad ante las cámaras se vio manchada por estos líos amorosos. Se convirtió en lo que hoy en día se llama personaje público y cuando las redes del interés social caen sobre ti, es muy difícil quitártelas.

Este sábado, Carlos Lozano volvía a los platós de televisión por todo lo alto, mucho más atractivo y con 12 kilos menos que la última vez. Seguro de sí mismo y con ganas de comerse el mundo, aseguró que la relación con Miriam Saavedra y todo lo que había habido después, le afectaron hasta tal punto que lo mejor que hizo fue distanciarse del medio.

Enamorado, el exconcursante de Supervivientes confesó que está muy ilusionado con una mujer de 20 años con la que ha hablado durante un mes por redes sociales, pero que todavía no conoce debido a las restricciones de la pandemia. Aunque no quiso dar muchos detalles, imaginamos que o no vive en Madrid o es de algún país cercano.

En cuanto a sus proyectos laborales, aseguró que estaba escribiendo un guión de los años 80 ya que cree firmemente que es algo que puede interesar mucho al público. Además, aseguró que se haría un book para volver a trabajar como modelo y se iría hasta Milán para desfilar por las pasarelas. Y es que el que fuera presentador dejó claro que su teléfono no paraba de sonar y que si no está en activo ha sido porque no ha querido, no porque no haya recibido ofertas.