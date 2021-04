Vuelven los 90*s: gafas de sol atrevidas, de tamaño extremo y coloridas están de moda para esta primavera

MADRID, 22 (CHANCE)

Las gafas de sol pueden dar un toque especial a todo tipo de looks a la vez que potencian los rasgos faciales tanto del hombre como de la mujer. La asociación de fabricantes de óptica, AEO, así como sus marcas asociadas destacan lo que será tendencia esta primavera y verano y nos dejan algunos tips para vernos y que nos vean bien.

La realidad es que, según un estudio interno realizado por la Visión y Vida, tres de cada diez personas (33,4%) renuevan sus gafas cada dos años o más. Esto indica que suelen tener solo un estilo de gafa y desconocen la posibilidad de tener una montura adaptada a cada necesidad: lentes con filtros y tratamientos que las hacen adecuadas para distintas situaciones y formas que se adaptan a distintos usos, como por ejemplo ¡, los distintos deportes, filtro de luz diferente, formato para deporte, etc. Y quizá eso no es lo más importante: lo realmente preocupante es que, en España, los canales ilegales y no regulados, como el del top manta, siguen vendiendo un tercio del total de gafas. En 2019 se calculó que de los 21,6 millones de gafas vendidas en el país, solo 2,6 millones de ventas se realizaron en el canal óptico, y el 30% en canales no regulados como el top manta.

El vídeo del día Estados Unidos supera las 200 millones de dosis aplicadas de la vacuna

Los expertos nos anuncian que viviremos unos meses en los que, por las calles, pasearán modelos muy atrevidos, que combinarán algunos clásicos reformulados (como las gafas de aviador) con nuevos y novedosos estilos. Así, cobran relevancia los años 90 con gafas de estilo futurista y monturas ligeras y envolventes. También aparecen reminiscencias de los 60, con lentes de gran tamaño, cristales degradé, mucho colorido y varilla ancha. Además, no faltan los modelos de gafas grandes, de pantalla y con bonitos acetatos, ni las gafas metálicas de estilo aviador.

Desde las redes sociales del Fórum de Gafas, Moda y Negocio se trasmitirán mensajes útiles para el ciudadano: "ayudar al usuario a la hora de elegir sus gafas puede ser el modo de conectar con él y ayudarle a cuidarse, que es lo que necesitamos esta temporada". Porque, además, en el caso de los hombres sabemos que, históricamente, eran parte del segmento de la población que menos importancia otorgaba al cuidado visual y a la utilización de gafas de sol como complemento, una preocupación a la que las mujeres le daban mayor visibilidad. Sin embargo, la tendencia está cambiando y el autocuidado masculino está en auge, algo que se ve potenciado con la llegada de la primavera y el aumento de las horas de exposición al sol. Por ello, en esta estación, las nuevas tendencias de moda en gafas de sol y protección ante los rayos UV ganarán protagonismo entre el público masculino.

Así, las redes mostrarán carruseles de modelos de monturas porque, según las encuestas, este año el ciudadano ve la primavera y el verano como una etapa de libertad, dentro de las restricciones y las gafas de sol se consideran un artículo asociado al tiempo libre, el deporte... Es el momento de verse bien y de que nos vean bien:

Los extremos vuelven a las calles: ya sea por elegir monturas maxi o mini, pero nuestra autoestima quiere que nos vean, y la moda en gafas quiere de todo menos discreción. Así, podemos elegir unas gafas de sol gigantes, tipo Kennedy, o unas mini, tipo Matrix.

Monturas ligeras, que ya soportamos el peso de la mascarilla: la mascarilla es una carga con la que llevamos ya más de un año, y la moda visual se adapta a ella. Esta primavera, las monturas, ligeras. Si son de pasta, serán más finas que en temporadas anteriores.

El metal es un must: las monturas metálicas ayudan a generar esa ligereza. La unión de montura grande, ligera y metálica, sobre todo con formas geométricas, empieza a verse en nuestras calles será algo frecuente en las calles.

Vuelven los 90's: porque es una época en la que fuimos felices, así que esas monturas de aire retro, redondeadas, pequeñas y de poca altura animarán nuestro espíritu. ¡Ahora las necesitamos!

¿Color? Sí, por favor: el color será la forma de expresión de nuestro rostro ahora que no se nos verá sonreír. Además, levantará el ánimo de nuestro espíritu que busca el sol.

Esta es la manera en la que los fabricantes de óptica quieren ayudar al ciudadano a "verse bien y que les vean bien" esta temporada. Ya puedes seguir estos consejos para estar a la última y adelantarte a todos los influencer para lucir las gafas de sol que van a marcar tendencia esta primavera.