Wally Lopez y Lexus se unen en la primera sesión sostenible desde las alturas

MADRID, 26 (CHANCE)

Hay marcas que consiguen lo posible de lo que para muchos es imposible. Y sí, como no podía ser de otra manera, hablamos de Lexus, que ha realizado una espectacular sesión 'imposible' en la plataforma superior de un molino de viento en España protagonizada por Wally Lopez. Un videocase y mini-documental que sirven de punto de partida para una colaboración 'Experiencie Amazing' entre la marca y el DJ, que sin duda traerá muchas más producciones para las que tendremos que esperar un tiempo.

Puede que olvidemos las palabras de las personas, los hechos que éstas hagan, pero nunca olvidaremos lo que nos hacen sentir y Wally Lopez es el DJ que ha conseguido hacernos vibrar con sus creaciones y producciones. Por eso, Lexus ha elegido al artista para demostrar su compromiso con la sostenibilidad, algo que se refleja en toda su gama de vehículos híbridos. Y lo cierto es que no podían haber elegido a una persona que mejor pueda lanzar un mensaje tan importante como este: la sostenibilidad y el respeto con el medio ambiente en el planeta.

Para conocer un poco más a Wally Lopez, hablamos con él y nos cuenta que Lexus para él es una marca en la que siempre ha confiado y con la que siempre ha estado vinculado, ya que además de la música, otra de sus pasiones es el sector automovilístico. Si tuviera que definir la marca con una palabra, el DJ lo tiene claro: "Para mí siempre ha significado estilo, te sientas y es otro rollo" y lo cierto es que solamente viéndole en esta primera sesión, podemos observar que no puede estar más a gusto en uno de estos espectaculares vehículos híbridos.

En cuanto a lo que ha significado para él producir esta sesión con Lexus, Wally Lopez se abre en canal y nos confiesa que: "Ha sido una experiencia maravillosa, ha sido muy bonito. Cuando se me confirmó el proyecto era en abril, cuando estábamos todos cabizbajos total y que la gente siga teniendo ideas de hacer cosas maravillosas le da el triple de valor". Un artista que, además de respetar el medio ambiente, quiere dejar un legado como profesional que sirva para todos los que vengan detrás y por eso, esta experiencia: "Es una cosa que me llevo ya conmigo para toda mi vida, tengo ya la percepción de legado, de dejar en el mundo cosas y esta es una de ellas".

Subirse encima de un molino de viento con tu mesa de mezclas, olvidarte de dónde estás, disfrutar de las maravillosas vistas y crear arte con tus manos, es algo que solamente ha hecho Wally Lopez a nivel mundial y por eso confiesa que fue lo que pensó cuando se lo propusieron: "Es la única oportunidad de mi vida de poder hacer esto, no lo dudé en ningún momento".

Como bien hemos expuesto, tanto Lexus como Wally están comprometidos con la sostenibilidad del planeta y es por eso que el DJ quiera dejar claro la importancia de respetar el medio ambiente. Para los que no entiendan la compatibilidad de música, sostenibilidad y Lexus, el DJ nos explica que: "Soy más consciente de la sostenibilidad últimamente, desde que soy pequeño hasta hoy, solamente hemos ido a peor y te vas haciendo consciente de que el cambio empieza por uno mismo. Intentamos en casa estar todo el rato ligados a la sostenibilidad. Por otro lado, el mundo del motor me ha gustado desde siempre y el coche yo lo uso cuando salgo del estudio para escuchar lo que he hecho y darme cuenta de los cambios que necesita la canción. Y luego la tecnología, que la música electrónica sin ella, no tiene sentido. Hay se juntan estos tres factores".

En definitiva, Lexus lo ha vuelto a hacer, ha hecho de lo imposible algo posible que nos ha dejado con la boca abierta por las increíbles imágenes de esta primera sesión y por la espectacular colaboración de Wally Lopez. Este es el primer proyecto, pero habrá más sesiones sostenibles en diferentes entornos. Así que tendremos que estar muy pendientes para no perdernos los siguientes, que serán igual de sorprendentes o más que este.