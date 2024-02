Wayra agrupará todas las iniciativas de inversión en 'startups' del grupo Telefónica tras el MWC

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Wayra, el programa de innovación abierta de Telefónica, agrupará todas la iniciativas de inversión en 'startups' de la operadora tras la celebración del Mobile World Congress (MWC) que tendrá lugar en Barcelona del 26 al 29 de febrero, según ha informado la compañía.

La 'teleco' ha argumentado que esta "evolución" de Wayra se debe a su "estado de madurez", al tiempo que ha destacado que en los últimos 15 años Telefónica ha invertido en 1.100 'startups', de las que 530 están activas en su portfolio y 190 están trabajando con la operadora.

"Desde Wayra identifican los proyectos más disruptivos del entorno 'startup' para apoyarlos, invertir en ellos e incorporarlos a la compañía, generando así innovación con impacto en Telefónica. Además de invertir como 'corporate venture capital', Wayra ofrece servicios de innovación tanto para Telefónica como para terceros, y plataformas de innovación, como es el caso de Alaian y Telefónica Open Future", ha detallado.

Por otro lado, Wayra también estrenará su nueva imagen de marca en el marco del 'Four years from now' (4YFN) del MWC, una identidad corporativa que "recogerá la experiencia centenaria que tiene Telefónica y la frescura, agilidad, flexibilidad y capacidad de evolución" de Wayra.

"La historia de Wayra habla de aprendizaje, evolución y madurez. Un camino que nos ha llevado a unificar bajo la misma estrategia y marca todas las iniciativas de innovación abierta e inversión en 'startups' del grupo Telefónica. Todo ello sin perder nuestro foco: continuaremos invirtiendo en 'startups' que tengan capacidad para generar negocio con Telefónica y seguiremos prestando servicios de innovación tanto a Telefónica como a otras empresas", ha subrayado la consejera delegada de Wayra, Irene Gómez.