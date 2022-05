Wetselaar (Cepsa) ve en el hidrógeno verde una "oportunidad" para España, pero pide un "buen marco normativo"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Cepsa, Maarten Wetselaar, ha considerado que España tiene "una grandísima oportunidad" para liderar el hidrógeno verde, en un contexto en el que la transición energética se va a "acelerar" como consecuencia de la guerra en Ucrania, aunque ha pedido un "buen marco normativo" para su impulso.

En su participación en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Wetselaar consideró que el pasado 24 de febrero, con la invasión de Rusia a Ucrania, "cambió el mundo de la energía para siempre" e hizo que la seguridad energética pasara a estar "muy amenazada".

En este sentido, el directivo destacó la oportunidad que tiene España para liderar el impulso del hidrógeno verde, ya que el país "tiene una forma muy barata de producir electrones verdes" gracias al sol y el viento.

"Podemos tener el hidrógeno verde más barato de Europa, pero hay que ser líderes, dar pasos y ser ambiciosos para ser los primeros. Podemos convertirnos en exportadores de esa molécula", dijo, añadiendo que Cepsa tiene el "foco en las moléculas verdes" y aspira a "liderar en España y exportar este hidrógeno".

IMPULSO DE LA NORMATIVA PARA QUE EL HIDRÓGENO VERDE SEA UNA "REALIDAD".

En este sentido, destacó la necesidad de recortar la curva de coste del hidrógeno verde, ya que actualmente es "carísimo", para lo que la única forma de hacerlo es "a base de escala". Además, subrayó que hace falta la ayuda de la normativa para que el impulso del hidrógeno verde sea una "realidad".

A este respecto, a pesar de reconocer que los fondos europeos pueden ser importantes para financiar las inversiones necesarias, afirmó que "el tema principal es una buen normativa" en materia de hidrógeno, ya que la regulación actualmente "no está clara". "Los fondos europeos son interesantes, pero este negocio depende más de un buen marco normativo", añadió.

PLAN INVERSOR DE 8.000 MILLONES

Junto al hidrógeno verde, Wetselaar señaló la apuesta de la compañía en su giro 'verde', con un plan inversor de 8.000 millones de euros hasta 2030, por la movilidad sostenible, con un plan para "llenar España de electrolineras", así como por los biocombustibles para el sector de la aviación o la química, sector en el que la compañía ha sido tradicionalmente líder.

En el caso concreto de los biocombustibles para aviación, anunció que en julio y en diciembre se producirán los primeros y, posteriormente, se acelerará su producción.

Respecto a la financiación de su plan estratégico, subrayó que el grupo es capaz de generar sin problemas el 'cash flow' necesario para estas inversiones y para los dividendos para sus accionistas, ya que antes de la pandemia el ritmo inversor era de unos 1.000 millones de euros al año, aunque con la crisis sanitaria descendió hasta unos 400 millones de euros. "Podemos generar con nuestro negocio existente esos 1.000 millones de euros anuales", dijo.

NO DESCARTA RETOMAR SALIDA A BOLSA EN UN FUTURO.

Por otra parte, no descartó retomar en el futuro los planes para que la compañía vuelva a ser una cotizada, después de que en 2018 tuviera que suspender su intento de salir a Bolsa.

A este respecto, Wetselaar indicó que los accionistas de Cepsa -Mubadala y The Carlyle Group- están "muy contentos" actualmente, por lo que no hay ningún plan de salir a Bolsa, aunque afirmó que "en un futuro podría ser interesante que Cepsa fuera una empresa en la que pudiera invertir todo el mundo". "Algún día, pero no ahora. Queremos ofrecer inversiones verdes y aún nos queda tiempo para hacerlo", añadió.

DEJÓ DE COMPRAR CRUDO A RUSIA TRAS LA INVASIÓN DE UCRANIA.

Por otra parte, el directivo confesó que "el mismo día de la invasión" a Ucrania, Cepsa dejó de comprar crudo a Rusia y "no ha comprado nada desde entonces", a pesar de que no hay sanciones por ello.

Wetselaar reconoció que esto ha supuesto un impacto "bastante grande" para la compañía, ya que se compraba una gran cantidad de crudo a Rusia para producir queroseno y diésel, lo que ha obligado al grupo a reorganizarse y comprar el producto a otros países. "Podemos comprar de Rusia, pero nosotros no queremos hacerlo", aseguró.