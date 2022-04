Will Smith renuncia a la Academia de Hollywood

MADRID, 2 (CHANCE)

El pasado domingo todos fuimos testigos del bochornoso momento que se vivió durante la gala de los Oscar 2022 cuando Will Smith daba un puñetazo al presentador Chris Rock tras hacer una 'chiste' sobre la alopecia que sufre su mujer. Una broma que pasaba todos los límites y que no sentó nada bien a Jada Pinkett, que provocaba esa reacción que nadie esperaba en pleno directo.

A lo largo de esta semana hemos escuchado multitud de opiniones sobre lo sucedido... está quien piensa que el Oscar no es merecido, quien defiende que ese tipo de bromas no pueden hacerse, quien opina que el actor no debía de haber agredido al presentador. Hoy, el medio especializado en cine 'Variety' ha publicado que Will Smith ha renunciado a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood tras lo sucedido y la repercusión que ha tenido en los medios de comunicación.

Tal y como publica este medio, Smith habría enviado una carta en respuesta a la Academia de Hollywood -que abría un expediente disciplinario el pasado miércoles contra él por violaciones de los Estándares de Conducta de la Academia- en la que expone su pesar: "La lista de personas a las que he lastimado es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis queridos amigos y seres queridos, todos los asistentes y la audiencias del mundo entero desde casa".

El presidente de la Academia, David Rubin, ha respondido a la renuncia del actor diciendo que continuarán avanzando en los procedimientos disciplinarios, y ha confirmado que la Academia tiene una reunión prevista el próximo 18 de abril donde se discutirán las posibles sanciones, según 'Variety'.