Willy Bárcenas asegura que Taburete no iría a Eurovisión y critica el famoso festival

MADRID, 19 (CHANCE)

Después de un año especialmente complicado para el mundo de la música y la cultura, Taburete es de los grupos que más recintos está llenando - respetando las medidas restrictivas del Covid - con una exitosa gira que les está llevando a recorrer toda la geografía española y con la que ahora regresan a Madrid. En esta ocasión la banda se subió a las tablas del Teatro La Latina y, horas antes de su concierto, el grupo liderado por Willy Bárcenas y Antón Carreño nos concedieron una entrevista, confesando que por el momento no se plantean ir a Eurovisión porque creen que el festival es un poco "gafe" con los artistas.

- CHANCE: Enhorabuena, llenar un teatro en estas circunstancias es muy difícil.

- ANTÓN CARREÑO: Si, gracias a Dios llevamos bastantes conciertos, hemos podido arrancar la gira de una manera bastantes buena, todos los teatros se están llenado, la sensación de la gente es muy buena y nos sentimos afortunados porque en estos momentos una gira es difícil, esperamos que esto mejore y todos los grupos hagan lo mismo.

- WILLY BÁRCENAS: Muy felices de poder llevar tres meses de gira salvo algún problemilla en su momento por el Covid todo ha salido fenomenal, sin ningún tipo de problema y hoy volver a tocar en Madrid, en un teatro mítico, con Brugal que nos ha apoyado desde el primer día nos hace muy felices.

- CH: Es un teatro que nunca habéis tocado, ¿Hay nervios?

- WILLY: Llevamos una racha de cinco conciertos en sitie días y entras en modo día de la marmota, cuando llegas a un sitio nuevo y Madrid, Madrid siempre te pone un poquito más nervioso. Es verdad que ya vamos más rodados y salimos más tranquilos que al principio.

- CH: Lo recaudado es solidario además en un momento difícil.

- ANTÓN: Siempre nos gusta hace una pequeña acción, ayudar en lo que podemos, nosotros podemos ayudar haciendo conciertos y destinando eso a buenas causas, la acción del año con la que intentamos ayudar a la gente que este año lo ha pasado muy mal.

- CH: En este momento la música a compaña a mucha gente.

- ANTÓN: Ves la sensación de la gente que quiere volver a conciertos, este año lo han pasado muy mal y cuando viene te lo agradecen mucho, durante el rato que escuchan música se olvidan de toda la mierda que tenemos encima y disfrutan, les sirve un poco de anestesia a todo lo malo.

- CH: ¿Cómo se prepara un artista para una crisis de tal envergadura?

- WILLY: La verdad es que nadie lo esperábamos, nosotros el año pasado teníamos la suerte de que no teníamos planeado tocar, teníamos planeado grabar el disco y sacarlo, no nos afectó mucho pero este año teníamos que tocar, ha habido bastante miedo por parte de los artistas a empezar una gira, pero hemos demostrado que es posible hacer las cosas bien, la cultura es segura, la gente se está comportando fenomenal y que la cultura no es un foco de contagio. Esperamos que llegue el verano, que con los conciertos al aire libre se mejoren las restricciones y que todo vuelva a ser como antes.

- CH: ¿Os habéis sentido desamparados por esa cultura no segura?

- ANTÓN: No, desamparados no. El gobierno y las instituciones no nos están apoyando, en particular a la música, no conozco otros sectores, pero la música está un poco sola, este año ha venido muy mal para muchos grupos y a lo mejor les cuesta que tengan que desaparecer porque no ha habido una ayuda de verdad a los artistas que viven del directo.

- CH: ¿Cómo se presenta este verano musicalmente?

- WILLY: Muchos conciertos que vamos cerrando y anunciando, más o menos unos 30 conciertos entre julio y agosto donde vamos a pasar por muchos pueblos y haciendo que 'La broma infinita' se siga expandiendo por toda España, la acogida ha sido muy buena.

- CH: Es un disco que ha llegado mucho, ¿Os lo esperabais?

- WILLY: Es el disco más arriesgado de Taburete, hemos dado un paso adelante en letras, producción, era un poco salir de lo que habíamos hecho hasta ahora para hacer algo más serio y la acogida ha sido buenísima, hemos crecido en la edad de los oyentes, ahora viene gente más adulta a los conciertos, por esa línea vamos a seguir.

- CH: La letra llega, ya no solo el ritmo. ¿Os atreverías con Eurovisión?

- WILLY: No pegamos en estilo, si fuera hace unos años, ahora es otra cosa para otro tipo de música, no encajamos mucho en ese estilo. No sé, para empezar, suele ser un poco gafe. Lo de ir a Eurovisión con España* al que va luego le empieza a ir regular. De momento no nos lo planteamos.

- ANTÓN: Dicen que ir a Eurovisión es hundirte.

- WILLY: No nos quieren mucho allí, es todo politiqueo e historias, no vamos a ganar. Ir allí para hacer el paripé como que no.

- CH: ¿Algún proyecto más en mente?

- ANTÓN: Tenemos esta gira en verano, seguiremos tocando y a partir de septiembre haremos algunos conciertos, pero nos dedicaremos a cantar alguna canción nueva para sacarla pronto, en octubre o noviembre sacaremos las primeras canciones.