Willy Bárcenas canta a su madre, Rosalía Iglesias, en su último lanzamiento, "Mamá"

Taburete, grupo que lidera el artista, publica hoy su cuarto disco, "La Broma Infinita"

Tras consolidarse como uno de los grupos de pop más escuchados de nuestro país, Taburete - encabezado por Willy Bárcenas y Antón Carreño - lanza hoy su cuarto disco, "La Broma Infinita", que llega tras más de seis meses de lanzamientos individuales con más de un millón de esuchas en cada una de sus canciones. Arriesgando con diferentes registros, tanto sus seguidores como los expertos del sector consideran su nuevo trabajo el mejor hasta la fecha de la banda liderada por el hijo de Luis Bárcenas.

La canción que cierra el disco, "Mamá", está compuesta por Willy y dedicada, como no podía ser de otra manera, a su madre, Rosalía Iglesias, en prisión desde el pasado mes de noviembre. En ella el atractivo artista desnuda sus sentimientos con frases como "es inútil llorar, mejor luchar a muerte".

Guillermo - vocalista - y Antón - guitarrista - han revelado que "sin duda 'La Broma Infinita' es el disco más trabajado, más personal y profesional de nuestra historia". En este sentido, ambos han confesado "haber conservado la más absoluta esencia taburetiana con la que dieron nombre a las mejores jodas".

"2018: Odisea en el Espacio", "El último Baile de Dunas Mitchell", "Abierto en Vena", "Brindo", "Venado Tuerto", "Calçots y Mangos" y "John Ford" son los temas que han formado parte hasta hace pocas horas de 'La Broma Infinita', y hoy Taburete, junto con el lanzamiento de su esperado disco, ha desvelado sus dos últimas canciones, las más especiales para ellos.

Se tratan de "Salto al Vacío" en colaboración con Café Quijano, recordando la experiencia de grabar con grandes amigos de la música y "Mamá". Este último es para su autor, Guillermo Bárcenas, "el tema más personal y sincero que he compuesto fruto del desahogo más necesario y que espero pueda llegarle a la gente de la misma manera que lo hacía mientras lo escribía".

La publicación de la canción se produce a tres días del inicio del juicio que se celebrará en la Audiencia Nacional contra su padre, Luis Bárcenas, por las obras de la reforma de la sede nacional de los 'populares' con dinero procedente de la presunta 'caja B' del partido.

"Hoy te quiero pedir que escuches lo que tengo que escribir para tí", comienza Willy Bárcenas cantando, para añadir "voy a tener que abrir la boca, me duele más, No asumo la derrota". "Esta canción y este final, no tocan, pero estaré, resistiré, por ti que me diste la vida y me cuidaste en las noches rotas. Hoy voy a seguir por ver esos momentos que quedan por vivir, te recordaré si miro cada noche tu foto en la pared. Es inútil llorar, mejor luchar a muerte. Yo te quiero, mamá".

Una preciosa letra que nos descubre al Willy más íntimo que comparte, por primera vez, cómo se siente tras la entrada en prisión de su madre, Rosalía Iglesias.