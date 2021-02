Willy Bárcenas encuentra en sus fans la fuerza para salir adelante

MADRID, 12 (CHANCE)

Willy Bárcenas se enfrenta a uno de los momentos más complicados de su vida en el momento que su padre y su madre cumplen condena en Alcalá Meco. Refugiándose en la música de la mano de su grupo 'Taburete' para sobrellevar estos momentos, el joven ha confesado en repetidas ocasiones que se encuentra fuerte a pesar de la situación. Y, con su rotundo éxito con el inicio de la gira del grupo que lidera en el Teatro Nuevo Alcalá, lo ha demostrado.

Agradeciendo el cariño recibido por sus fans, en esta ocasión Willy se fotografió con algunos de ellos además de firmar varios autógrafos con un par de personas que se acercaron a saludarlo. Tan solo unos días después de presentar 'Mamá', una canción dedicada a su madre Rosalía Iglesias en la que habla de la impotencia y el dolor que lleva dentro. "Es inútil llorar, mejor luchar a muerte. Yo te quiero mamá", canta Willy Bárcenas antes de arrancar el estribillo: "Voy a tener que abrir la boca, me duele más. No asumo la derrota. Esta canción y este final, no tocan, pero estaré, resistiré, por ti que me diste la vida y me cuidaste en las noches rotas".

El vídeo del día MWC confirma para este junio “un Mobile

2021 seguro” en Barcelona

Tras situarse en el centro de muchas críticas por no haber sido del todo responsable en cuanto a las medidas de distanciamiento social para evitar la Covid-19 se refiere, en esta ocasión Willy sí que lució la mascarilla en todo momento para fotografiarse con dos de sus seguidoras.