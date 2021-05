Xandra Falcó confiesa su opinión sobre el novio de su hermana Tamara, Íñigo Onieva

MADRID, 21 (CHANCE)

Después de unos días complicados por los rumores de una presunta infidelidad de Íñigo Onieva a Tamara Falcó - y de que varias personas acusasen al ingeniero de asistir a fiestas privadas y coquetar con mujeres a espaldas de su novia - la pareja ha retomado por fin la normalidad y, con su cena romántica de hace unos días dejaban claro que su amor continúa firme a pesar de las habladurías, a las que por otra parte la Marquesa de Griñón, muy enamorada, no da ningún crédito.

Xandra Falcó, hermana de Tamara, prefiere no pronunciarse sobre su relación con Íñigo Onieva y, fiel a su discreción, confirma que no tiene "ni idea" de cómo está la hija de Isabel Preysler. "Preguntárselo a ella", señala, dejando claro que no va a hablar de la vida privada de la socialité.

Por primera vez, sin embargo, Xandra rompe su silencio respecto a su 'cuñado', confesando que conoce a Íñigo y que es un chico "encantador" que hace muy "feliz" a su hermana Tamara, con quien la hija del desaparecido Carlos Falcó mantiene una estrecha relación.