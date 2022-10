Xandra Falcó se pronuncia tras la ruptura de Tamara e Íñigo Onieva: "Está feliz"

MADRID, 10 (CHANCE)

Tan solo 24 horas después de que Íñigo Onieva diera la cara tras su separación de Tamara Falcó, Xandra, la hermana mayor de la marquesa de Griñón, ha hablado. Han sido dos semanas con la expareja en el ojo del huracán y la empresaria ha confirmado que, tras haber tomado la decisión de romper su relación, su hermana "está feliz y contenta".

Íñigo ha explicado que lo está pasando mal y ha vuelto a pedir disculpas a la que iba a convertirse en su mujer. Parece que no pierde la esperanza de retomar su relación, y para eso Xandra ha sido tajante: "Las relaciones de cada uno son de cada uno y ella ha tomado su decisión".

Ya lo dijo la propia Tamara Falcó: no perdonaría una infidelidad, y en vista de los acontecimientos ella ya ha dicho su última palabra. "Está bien, y creo que necesita un poquito más de tranquilidad", ha afirmado Xandra Falcó que no ha tenido problema en afirmar que Íñigo era de su agrado: "A mí me caía bien".

Según Xandra: "Ella está en un momento delicado, lo está llevando divinamente y necesita tranquilidad". A lo largo de estos días, Tamara ha estado muy arropada por los suyos. Su madre, sus hermanos y sus amigos le han brindado su cariño. Algo similar a lo que se vio en la comparecencia de Íñigo Onieva, durante la que estuvo rodeado de su madre y de sus dos hermanos.