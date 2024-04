La Xunta comenzará el desarrollo de la ley de litoral y avisa al Gobierno: "No nos van a parar cuando haya un agravio"

Vázquez asegura que "hay que seguir avanzando" para adaptarse a la parte del fallo que declara inconstitucional instalaciones de aguas residuales en dominio marítimo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 (EUROPA PRESS)

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, indica que ahora comienza el trabajo de "desarrollar" ley de litoral después de que el Tribunal Constitucional (TC) avalase el pasado martes la norma gallega, para lo cual van a "hablar con los que más saben", al tiempo que buscarán "amplia participación y mucho consenso".

"Un mensaje que le tenemos que dar al Gobierno central: no nos van a parar cuando veamos que hay un agravio con Galicia", ha afirmado a preguntas de la prensa en Santiago, en un acto con motivo del Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. "Nuestra obligación es defender a los gallegos y así lo haremos", sentencia.

Deja claro que la ley es constitucional y no hay que reformar el Estatuto porque Galicia "tiene competencias" en ordenación del litoral. "Había mucha inseguridad jurídica, ahora ya podemos trabajar con tranquilidad", reflexiona, ya que "esta es un buen mensaje de comienzo de legislatura". Galicia podrá hacer planes de ordenación, emitir concesiones pertinentes y ahora se "abre un amplio abanico de posibilidades en la costa que llevaba muchos meses absolutamente paralizada sin poder hacer siquiera una senda"

Tras lamentar los "meses de espera" por la decisión del TC, valora un fallo por unanimidad, lo que "quiere decir que la gente que trabajó en esta ley hizo un trabajo fantástico", "en primer lugar, el presidente Alfonso Rueda", quien "tenía claro" que había que luchar para gestionar el litoral. También resalta el trabajo "encomiable" de "prestigiosos juristas" y la asesoría jurídica de la Xunta ante el recurso del Estado.

Vázquez critica que "fue un recurso político, no fue jurídico" y avisa que "no puede tener cabida la ideología cuando se trata del bien de todos". Asegura que "el diálogo fue imposible" al sentirse Galicia "menospreciada", por lo que "eso no puede volver a pasar".

DOS PUNTOS ANULADOS POR EL CONSTITUCIONAL

El fallo declara inconstitucionales dos de las 72 impugnaciones del Gobierno. En concreto, la posibilidad de que los sistemas de recogida, almacenamiento, tratamiento y vertido de aguas residuales puedan ocupar el dominio público marítimo-terrestre al contravenir la legislación estatal, así como el trato privilegiado de las embarcaciones gallegas frente al resto de barcos.

Cuestionada sobre cómo afectará en la práctica la anulación de estos dos artículos, Vázquez ha dicho que "en realidad no va a afectar absolutamente a nada". Por un lado, indica que se hablaba de embarcaciones gallegas, pero "no podía llevar el apellido de gallegas". Por otra parte, reconoce que "hay que seguir avanzando" en "depuración de aguas de ciertas zonas que entiende el Tribunal Constitucional que no pueden estar en dominio marítimo terrestre". "Y así lo haremos", agrega.