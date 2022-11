La Xunta de Galicia apunta al Gobierno por la polémica de la campaña autonómica contra la violencia machista

Rechaza el ataque de Vox a Montero, pero evita afear al PP no aplaudir a la ministra y esgrime: PSOE y BNG tampoco aplaudieron su mención a Fraga

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta de Galicia y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, ha manifestado, ante la polémica suscitada por una campaña autonómica para combatir la violencia machista, que, si bien respeta las "críticas" y entiende que "todas las campañas son opinables", no está de acuerdo con la visión de que "se responsabiliza a las mujeres".

Así se ha referido a las críticas que ha suscitado la imagen de una campaña de la Xunta para erradicar la violencia machista en la que se puede ver a una chica que sale a correr con mallas con el siguiente texto: "Vai correr pola noite. Que sucede agora? Non debería pasar, pero pasa" (Vas a correr por la noche. ¿Qué sucede ahora? No debería pasar, pero pasa).

A renglón seguido, ha apuntado a la intencionalidad política, ya que ve tras determinadas críticas un intento del Ministerio de Igualdad de "desviar la atención" cuando la ley del 'solo sí es sí' está en el foco.

En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, preguntado acerca de si se procederá a retirar la campaña ante la polémica generada, el presidente gallego ha esgrimido que esta --que según fuentes del Gobierno autonómico no se puso en marcha con motivo del 25-N sino previamente-- lleva "un mes" en distintos soportes y su planificación está "prácticamente finalizada".

Sorprendido por el revuelo, ha añadido que "resulta curioso" que "la mayor controversia venga del Gobierno central" y, en concreto, de "representantes" del Ministerio de Igualdad que estos días están siendo "duramente criticados" por las consecuencias de la ley del 'solo sí es sí', que ha permitido la rebaja de penas a agresores sexuales.

"Entiendo que les interese mucho", ha incidido, antes de defender el concepto de la campaña gallega, que intentaba "plasmar situaciones cotidianas" en las que las mujeres "sufren consecuencias del machismo", aunque "no debería" ser así.

"Una mujer jamás debería pasar miedo por la calle o en una discoteca, pero puede pasarlo y no podemos asumir que es normal", ha explicado, antes de incidir en que, en todo caso, entiende que todas las campañas son "opinables" y respeta las críticas.

INSULTOS DE VOX A MONTERO

Por otra parte, Rueda ha sido preguntado acerca de por qué el PP no se sumó en la pasada jornada al aplauso por la respuesta de Irene Montero después de que la diputada de Vox Carla Toscano afirmase que su único mérito era "haber estudiado en profundidad" a Pablo Iglesias. También ha sido cuestionado acerca de si está de acuerdo en referirse así a la ministra de Igualdad.

Rueda ha replicado que "no" está de acuerdo, pero ha evitado afear al PP que no aplaudiese, antes de irse al Parlamento autonómico para señalar que, también este miércoles, él realizó un reconocimiento a "una figura histórica" como la del fallecido Manuel Fraga con motivo del centenario de su nacimiento al que no se sumaron ninguno de los dos grupos de la oposición --BNG y PSdeG--.