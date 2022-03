La Xunta pide al Gobierno una "solución inmediata" al bloqueo del transporte de los productos del mar

SADA (A CORUÑA), 25 (EUROPA PRESS)

La Xunta ha instado al Gobierno central a adoptar una "solución inmediata al bloqueo del transporte de los productos del mar para que regrese la normalidad a los puertos".

Así lo señaló, en Sada (A Coruña) la conselleira do Mar, Rosa Quintana, en la inauguración de la 'V Jornada de la Flota del Cerco. Prácticas de pesca sostenibles'. En ella, insistió en que "la flota no puede continuar con la incertidumbre de si podrá comercializar o no su producto".

En relación a los compromisos trasladados esta semana por parte del Ejecutivo central al sector ante la subida del gasóleo y el paro del transporte, la conselleira do Mar señaló que se trata "de un buen primer paso", pero incidió en que son necesarios hechos. En este sentido, reclamó concreción.

Además, pidió que se tenga en cuenta el esfuerzo del sector y apuntó a actuaciones por parte de la Xunta para "estudiar y analizar la situación con el fin de aportar las soluciones necesarias", destacó Rosa Quintana.

La conselleira apuntó a la necesidad de que el Gobierno central adopte "medidas urgentes y soluciones a corto plazo" y remarcó que Galicia acordó la bonificación del 100% de las tasas de los puertos gallegos durante un mínimo de dos meses.

Mientras, lamentó que no se hubiese convocado de manera urgente la Conferencia Sectorial de Pesca, que solicitó la comunidad gallega. Asimismo, pidió soluciones por parte de la Unión Europea a la que demandó una respuesta coordinada y unitaria que evite la paralización de la flota y el desabastecimiento de los productos del mar.

Este quinto encuentro organizado por la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia contará con la intervención de expertos, representantes gubernamentales e institucionales que analizarán distintos aspectos relacionados con la certificación MSC, con las capturas accidentales en las pesquerías de cerco, con los seguros en los barcos pesqueros y cuestiones sobre la Política Pesquera Común.