Xunta y sector lamentan que el Gobierno no rebaje el IVA a productos del mar y piden un Perte de 400 millones

VIGO, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el secretario general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos (Anfaco-Cecopesca), Roberto Alonso Baptista, y el gerente de la Cooperativa de Armadores de Pesca de Vigo (ARVI), Edelmiro Ulloa, han coincidido este miércoles en lamentar que el Gobierno central no rebajase el IVA a los productos del mar, después de que el presidente Pedro Sánchez anunciase una reducción de este impuesto para otros alimentos esenciales.

Así lo han señalado en el acto de presentación del Plan Estratégico 2022-2030 del sector de la conserva, llevado a cabo en la sede de Anfaco, ubicada en el campus universitario de la ciudad olívica.

Allí, Rueda ha asegurado "no entender" las medidas adoptadas por el Ejecutivo, ya que no consideran "fundamental" el pescado en la dieta, por lo que ha solicitado que se replantee esta decisión y se aplique una nueva fiscalidad a los productos del mar, incluyendo las conservas, porque "no fueron tratados como se merecen".

Además, ha pedido un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) para la cadena mar-industria dotado de unos 400 millones de euros para suministrar fondos europeos a las compañías de este sector que los necesitan.

"No se entiende que un alimento fundamental como fue en la pandemia el pescado ahora no tenga ningún tipo de bajada del IVA", ha reivindicado Rueda, añadiendo que "celebra" el resto de bajadas acordadas por el Gobierno, tras recordar que el PP ya las había propuesto hace meses.

"Esto ya pasó en el mes de julio después de las elecciones en Andalucía con el IVA de la luz. Ahora se vuelve a hacer lo mismo. Supongo que Sánchez tendrá malas encuestas y tiene que tomar este tipo de medidas", ha subrayado.

"SORPRESA NEGATIVA"

En la misma línea ha hablado el Roberto Alonso, quien ha mostrado su "sorpresa negativa" al ver que el Ejecutivo central no redujo el IVA al pescado lo que, a su juicio, manda un "mensaje contraproducente" a la ciudadanía, ya que no considera este producto esencial.

También ha insistido en la importancia de un Perte de 400 millones para el sector mar-industria, ya que tiene "capacidad de invertir" y hay que seguir impulsándolo.

Desde ARVI, Edelmiro Ulloa se ha mostrado "muy decepcionado" con la decisión de no reducir el IVA de los productos marinos, lo que le transmite al consumidor una imagen de que el pescado es un alimento "casi de lujo" cuando, para él, "es esencial" y saludable.

Tras recordar que se trata de la proteína con menos huella de dióxido de carbono (CO2) en su producción, Ulloa ha dicho que esta medida puede ampliar el descenso del consumo de pescado, lo que a medio plazo se pagará en la salud de las personas.

PLAN ESTRATÉGICO

En el evento, Anfaco-Cecopesca ha presentado su plan estratégico para el sector conservero gallego hasta 2030, indicando que supone una facturación de más de 2.500 millones de euros y casi 12.000 puestos de trabajo.

Tanto el presidente de la asociación, Iván Alonso-Jáudenes, como su secretario general han enfatizado en la capacidad de adaptación del sector y han puesto el foco en determinadas propuestas para que siga avanzando y siendo parte importante de la industria gallega.

Así, han reivindicado la importancia de los contratos de fijo-discontinuo que permiten a las empresas ajustar la plantilla según sus necesidades y han querido buscar nuevas capacidades como la venta 'online' para aumentar el consumo de pescado. También la innovación y las nuevas tecnologías supondrán un avance en los próximos años para el sector.

El documento recoge varias líneas de actuación tanto en el plano de la financiación, para sanear las empresas en situación comprometida, así como en la organización de la actividad productiva, la comercialización, la internacionalización de las compañías, la modernización de las fábricas o la reputación social de las conservas.

En este último punto han subrayado que los productos del mar no pierden valores nutricionales al ser envasados en lata y esto permite disfrutar de ellos prácticamente "sin fecha de caducidad".