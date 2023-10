La Xunta urge al Consejo de Estado el dictamen sobre la ley del Litoral de Galicia, recurrida por el Gobierno

Rechaza aspectos inconstitucionales en la normativa autonómica y acusa al Ejecutivo de generar "confusión en el sector"

LA CORUÑA, 13 (EUROPA PRESS)

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha pedido al Consejo del Estado que traslade "cuanto antes" a la Xunta su dictamen sobre la ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia en la que se basa el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) por el Gobierno. También ha asegurado que en la norma autonómica no hay "nada que tenga que ver con la inconstitucionalidad".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios, durante un encuentro con el Observatorio do Litoral de Galicia, celebrado en A Coruña, en el que ha participado también el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, para analizar esta cuestión.

Vázquez ha criticado que el Gobierno presentase el recurso "casi el último día" que podía hacerse y ha apuntado que "lo lógico" sería que el Ejecutivo central se hubiera puesto en contacto con el autonómico para "sentarse a discutir cada uno de los artículos de la ley" con el objetivo de "llegar a un consenso".

"Volvemos a estar sumidos en un mar de incertidumbres", ha argumentado la conselleira, que ha exigido el informe del Consejo de Estado y también lo relativo al recurso ante el Constitucional. "No podemos empezar a trabajar", ha lamentado tras pedir al Gobierno central "claridad y respeto" para la ciudadanía gallega y para los profesionales.

INCONSTITUCIONALIDAD

"Por más que analizamos desde el punto de vista jurídico, no encontramos nada que tenga que ver con la inconstitucionalidad, nada que tenga que ver con la declaración de independencia, nada que tenga que ver con que no estamos haciendo aquello que nos pertenece y que nos da el Estatuto de Autonomía que es ordenar nuestro litoral", ha indicado en relación a la norma autonómica.

"Ni vamos en contra de la Constitución, que no tocamos, ni vamos en contra de la ley de Costas, que no tocamos", ha insistido. "Hacemos aquello que no está ordenado, que no está prohibido, única y exclusivamente", ha defendido para añadir que "Galicia no tiene nada que ocultar".

LEY DEL LITORAL

En la misma línea, Villares ha explicado que la ley del litoral de Galicia ha sido hecha con "muchísima información" y está "muy bien argumentada y muy bien cimentada", así como "redactada por gente que conoce más que nadie" el tema tratado.

"Tiene muy poco sentido esta impugnación", ha sentenciado sobre el posicionamiento estatal. Además, ha manifestado que "corta todas las expectativas" de creación de puestos de trabajo y genera una "confusión enorme" en el sector. "Esta ley protegía nuestros caladeros de pesca ante cualquier intromisión de cualquier nueva infraestructura, empresa e industria", ha incidido.

OBSERVATORIO DEL LITORAL

Por su parte, el director del Observatorio do Litoral y catedrático del derecho administrativo de la Universidade da Coruña (UDC), Francisco Javier Sanz Larruga, también ha mostrado su "sorpresa" ante esta impugnación "apresurada" debido a que considera que en esta norma se "ha respetado escrupulosamente el marco constitucional".

Al mismo tiempo, ha hecho alusión a "unas nuevas tendencias que se dan en todo el mundo científico y están muy avaladas, que es la gestión integrada de las competencias, el mar y tierra no están separados". "Nosotros defendemos la cooperación y coordinación con la Administración del Estado, no pretendemos una independencia, pero sí que reivindicamos el protagonismo que Galicia", ha especificado.

"Nos choca muchísimo que haya 31 artículos impugnados", ha señalado respecto al recurso, a su modo de ver, en base a "una jurisprudencia ya anticuada de los años noventa".