La Xunta ve "claramente insuficiente" la postura de Bruselas sobre el agro y pide "mucha más ambición"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 (EUROPA PRESS)

El conselleiro do Medio Rural, José González, ve "claramente insuficiente" el debate abierto en Bruselas para flexibilizar la Política Agraria Común (PAC) y de propuestas para el agro, por lo que pide que "Europa tiene que tener mucha más ambición y sobre todo mucha más concreción en las medidas propuestas".

"Escuchamos palabras, buenas intenciones, pero demandamos que haya acuerdos, no vemos ningún tipo de acuerdo, ningún cambio normativo, no vemos un cronograma de cuándo se van a aplicar esas medidas, esas flexibilidades", expone después de la reunión de los 27 ministros de Agricultura celebrada el pasado lunes.

"Ayer no vimos que se hablara de la cuestión de las cláusulas espejo, del principio de reciprocidad en los tratados internacionales con terceros países, no vimos que se hablara de cuestiones que preocupan mucho en Galicia como puede ser el cuaderno digital, su voluntariedad, el veterinario en explotación, la necesaria adaptación de los ecorregímenes en nuestro territorio", expone. Al mismo tiempo, incide en que "no puede ser que se haga en Bruselas una legislación que se aplique igual en los Países Bajos que en regiones como esta". Por ello, demanda "flexibilidad".

Apunta a que el ministro de Agricultura, Luis Planas, "está siguiendo un poco la línea que ya marca desde hace varias semanas Galicia cuando traslada que requiere una posición contundente y urgente por parte de la Unión Europea".

Y es que critica la "tibieza" del ministro, que "no estaba respondiendo con suficiente intensidad" a las demandas de agricultores y ganaderos.

De este modo, insiste en que "lidere el ministro, que lidere España, esa moratoria, esa suspensión urgente, temporal, de la normativa que está imponiendo trabas burocráticas que están asfixiando" a agricultores y ganaderos. Emplaza a "tomar medidas estructurales, hay que concretar esas medidas, como está haciendo Galicia".