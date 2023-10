Xuso Jones nos desvela cómo fue compartir gira con Justin Bieber

MADRID, 22 (CHANCE)

Esta semana fuimos testigos de como numerosos rostros conocidos acudían a la cena de nominados de Los 40 Music Awards. Un evento en el que pudimos ver a Xuso Jones, el que se ha convertido en todo un fenómeno como personaje en redes sociales y atendió amablemente a la prensa para hablar de su actual momento.

"A mí la música me ha dado y me da muchas alegrías" nos confesaba el cantante, al que le da igual producirla que interpretarla: "Ya sea, sacando yo música o escuchándola porque yo estoy todo el día en mi casa escuchando todo tipo de música. En el coche, en la ducha, cocinando, de todo".

Hablábamos con Xuso sobre el éxito que está teniendo estos últimos años en redes sociales y nos confesaba que "la verdad que me siento súper querido", aunque nos aseguraba que "tengo miedo porque algún día me cancelarán por algún lado por algo que diga o haga. Pero ahora mismo, de momento, la verdad es que recibo mucho cariño del público y me siento muy arropado por la gente".

Aprovechábamos el momento para preguntarle al artista por esas anécdotas que ha confesado con Enrique Iglesias, ya que al parece le gastó una broma cuando se conocieron: "De repente, le saludé y le dije '¿me puedo echar una foto contigo, Enrique?' y me dijo: 'no, contigo ni de coña' y se fue. Yo me quedé: tierra trágame".

Después se enteró de que estaba todo preparado: "Resulta que era todo una broma o una cámara oculta que me estaban haciendo pero el tío muy majo... él me estaba tomando el pelo pero imagínate el susto que me pegué. Dije: ¿qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal yo aquí? Pero nada, fue un sustico y fue una anécdota".

Aunque no ha vuelto a verle, Xuso tiene claro que se trataba de una broma y no dudaba en confesarnos que es un "tío muy educado y se le veía buena gente, sí".

Por otro lado, también nos habló de cómo fue compartir gira con Justin Bieber: "con Justin Bieber es que fui telonero de su gira aquí en España y con él muy buen rollo desde el principio. Hablé con él en un par de ocasiones, estuvimos en el camerino y muy bien".