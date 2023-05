Yaiza Martín se defiende de las críticas de su madre en el 'Deluxe'

MADRID, 5 (CHANCE)

A pesar del poco tiempo que Yaiza Martín lleva en televisión, se ha convertido en el personaje del que más se ha hablado estos últimos meses. Su espontaneidad y naturalidad ante las cámaras, pero sobre todo esa manera de defender su 'amor' con Ginés la llevaron hasta Honduras, como concursante de 'Supervivientes 2023', pero sin embargo su carácter quemó enseguida a los espectadores y a la organización del programa, que la expulsaba esta última semana por tener un comportamiento inapropiado.

Esta noche, Yaiza se ha sentado en 'Sálvame Deluxe' para responder a todas las informaciones que han salido a la luz estas semanas y en primer lugar ha respondido a su madre, quien hablaba para el programa hace unos días asegurando que no quería saber nada de ella porque se avergüenza desde hace mucho tiempo de cómo es.

"Que una madre hable así a mí me da pena y vergüenza, pero también tengo que decir 'gracias'" comenzaba diciendo Yaiza y es que "desde la infancia siempre escuché 'preferiría cavarte que haberte parido'". La exconcursante de 'Supervivientes' ha desvelado además que "he mentido mucho para llegar a ser lo que soy".

Lo más duro ha ocurrido cuando Yaiza ha comentado que "le he mentido en la cara, le he dicho 'me voy a casa de no sé quién' y la paliza al llegar no te puedes imaginar, los azulejos del baño de mi casa me los conozco muy bien", asegurando que ha recibido malos tratos por su parte.

Yaiza ha confesado que "todos los días" recibía palizas de su madre porque "así se corregía antes", una situación de la que eran conocedores "todos", tanto sus hermanastros como las personas más cercanas.

También ha tenido palabras para su madrina, la que hace unos días también dejaba claro en 'Sálvame' que no quería saber de ella, de la cual ha comentado que tampoco se habla con su madre viviendo a muy poca distancia una de la otra. Dispuesta a defenderse, Yaiza ha contado que su madrina se echó las manos a la cabeza cuando se enteró de la orientación sexual de su hijo y que, por lo tanto, también tiene mucho de qué callar.

"La que no la quiere ver soy yo eh" decía Yaiza sobre Miriam, hija de Ginés, cuando Jorge Javier le comentaba que se encontraba en una sala VIP. Después de ver un vídeo de cómo ha sido la relación que esta ha tenido con las hijas de su pareja, la exconcursante aseguraba que las que han empezado a hablar de la vida privada de su padre han sido ellas.

Sin querer entrar en discusión, Yaiza simplemente ha querido dejar claro que no va a hacerle elegir a su pareja entre ella o sus hijas porque le parece una actitud egoísta y nunca se le ha pasado por la cabeza.