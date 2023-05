Yaiza se rompe por completo en 'Sálvame Diario' tras sentirse humillada

MADRID, 19 (CHANCE)

Yaiza Martín sigue haciendo sus paseos diarios por los platós de televisión de Telecinco, pero esta tarde nos ha conseguido sorprender porque se trata de la primera vez en la que hemos podido verla completamente derrumbado. Sin poder reprimir sus lágrimas, la pareja de Ginés se ha sometido a un test de inteligencia y personalidad, y su resultado no nos ha dejado indiferentes.

Mientras Yaiza se encontraba en una sala apartada con la psicóloga Ana Isabel Gutiérrez, desde plató comentaban sus lágrimas, haciendo referencia que era la primera vez que la veían llorar 'de verdad'. Una vez con todos los colaboradores, ella misma ha explicado que se nota débil emocionalmente y que ya no puede mostrar la 'tía dura' que es.

"No quiero abrir las redes sociales, abro el móvil para llamar a los míos y decirles yo no soy así. Tomé la decisión de estar en perfil bajo hasta que el viniera porque todo empezó por mi relación con él" aseguraba, y dejaba claro de nuevo que ella no es la persona "que tiene que hablar de sus cosas y de su familia".

En cuanto a todas las informaciones que han salido a la luz sobre su vida, Yaiza ha confesado que "ningún hombre me ha dado de comer, he sido siempre soltera e independiente. Cuando me dicen eso, me pregunto ¿de quién he vivido yo? Cuando ellos hablan de mí, algunos se les ha escapado sin querer 'ella pagó esto, lo otro'".

Por supuesto, también le han preguntado sobre su posible embarazo de Ginés, a lo que no ha querido responder rotundamente que 'no' es cierto, simplemente se ha limitado a explicar que es un juego que comenzaron los colaboradores, ya que ella solamente confesó que no le había bajado el periodo.

El momento más tenso de la tarde se ha producido cuando el programa ha emitido una conversación entre José Antonio Avilés y Blanca, hermana de Yaiza, en la que deja claro que los tres hermanos están unidos menos ella y defiende a su madre de todos los ataques que la exconcursante ha tenido hacia ella.

Yaiza ha sentido la comprensión de los tertulianos al principio de la tarde cuando entendían que había soportado muchas especulaciones, pero lo cierto es que Víctor Sandoval ha sido uno de lo más sinceros asegurando que no se creía en absoluto las lágrimas de esta porque no rebatía ninguna información con pruebas.