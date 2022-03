Yana Olina desnuda su corazón para felicitar a David Bustamante en su 40 cumpleaños: "Eres mi recompensa"

MADRID, 25 (CHANCE)

David Bustamante está de celebración. El cantante cumple hoy 40 años y, como no podía ser de otra manera, Yana Olina ha sido una de las primeras en felicitarle públicamente con un precioso mensaje que nada tiene que envidiar a la romántica declaración de amor con la que el de San Vicente de la Barquera deseó un feliz 34º cumpleaños a su novia hace tan solo cuatro días.

"¡Felicidades mi pequeña! Que suerte que los últimos 4 hayan sido a mi lado! Te amo y te agradezco lo mucho que regalas, no solo a mi, si no a todo lo que me importa! Eres más que mucho más! Especial y distinta,diferente a lo demás! Hoy celebras tu cumpleaños! Pero los que estamos a tu lado, te celebramos a Ti!" publicaba Bustamante en sus redes sociales para felicitar a Yana, consiguiendo emocionar no solo a su pareja sino a todos sus seguidores con este improvisado y romántico mensaje que en pocas horas consiguió casi 60.000 likes.

Ahora, confirmando que están en el momento más dulce de su relación - a pesar de que el cantante mantiene que no hay planes de boda ni hijos a corto plazo - ha sido la bailarina rusa la que ha desnudado su corazón para hacernos morir de amor con su emotiva felicitación de cumpleaños a Bustamante en un día redondo que la pareja celebrará en San Vicente de la Barquera, ya que el triunfito ofrece un concierto este sábado en Santander.

"Querido, la mejor persona y el mejor hombre del universo! Te admiro por tus cualidades, talentos y éxitos", ha empezado Yana su mensaje, definiendo a David como su "alegría" y su "recompensa" y confesando que es con él con quien se siente "la más feliz del mundo" y que no pide otra cosa que "viajar juntos toda una vida entera porque a tu lado no hay nada mejor que vivir una aventura cada día".

"Hoy es un día especial* tu cumpleaños. Un día maravilloso porque hace 40 años llegaste a este mundo para dejar tu huella. Y convertirte en una gran persona que eres ahora. Estoy orgullosa de lo que has logrado* y lo que te queda!" ha añadido la rusa, deseando a su novio en un día tan especial que "la suerte siempre te elija": "Que seas así de alegre y cariñoso. Deja que todas las penas y preocupaciones huyan de ti sin mirar atrás y que cada año vivido te recuerde solo buenos momentos, y el comienzo de un nuevo año de tu vida signifique un anticipo de nuevas victorias y logros!"