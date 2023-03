Yana Olina felicita a David Bustamante por su cumpleaños con unas palabras de lo más emotivas

MADRID, 25 (CHANCE)

David Bustamante celebra este sábado su 41 cumpleaños y lo cierto es que no puede estar viviendo un momento más pletórico que este. El artista, que celebraba el año pasado sus 20 años encima de los escenarios con una gira por toda España, ha colgado una imagen en su perfil de Instagram agradeciendo a la vida por poder dedicarse a su pasión.

"41 años????????? Qué suerte la mía de cumplirlos rodeado de tanto amor y haciendo lo que más amo! Encima de un escenario, es donde soy feliz, y no hay mejor regalo que vuestros aplausos... Gracias a todas las personas que nunca me soltáis la mano... Gracias a la vida! Qué todos mis cumpleaños sean así!?????? GRACIAS!" ha confesado a través de una publicación.

Y como no podía ser de otra manera, su amor, Yana Olina, no ha querido dejar pasar la oportunidad de felicitarle también, pregonando su amor a los cuatro vientos: "Es cómodo, cálido y fácil contigo, estoy feliz cada minuto. No hay que ir muy lejos para buscar la felicidad - Tu siempre sonríes cerca!" declaraba la bailarina.

Yana asegura en sus palabras que David es "mi apoyo, mi muro fuerte. Te quiero mucho y te felicito por tu día. Que siempre tengas mucha fuerza y energía para lograr tus objetivos. Realmente te valoro y te aprecio muchísimo! Siempre juntos, porque cada instante contigo es maravilloso. Eres toda mi vida, mi querido y amado" concluía.

Fue en 2018 cuando los dos tortolitos comenzaron a conocerse, gracias a su participación en 'Bailando con las estrellas', un programa de RTVE. Desde entonces y muy discretamente, ambos han construido una relación de lo más bonita y en días señalados, como hoy, nos dejan ser partícipes de todo el amor que se profesan.