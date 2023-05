Yola Berrocal asegura que su amiga Christina Rapado está ayudando a Camilo Blanes

MADRID, 7 (CHANCE)

La preocupación que hay sobre el estado de salud de Camilo Blanes es máxima desde hace unas semanas que su nombre ha vuelto a resonar con fuerza en los medios de comunicación debido a la publicación en sus redes sociales de imágenes que reflejan el estado en el que se encuentra. Estos días hemos podido ver como ha recibido varias visitas de sus amistades, de su novia, de Christina Rapado o incluso de su madre, pero parece que el joven no quiere poner remedio a los problemas que tiene.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Yola Berrocal, amiga de Christina Rapado, y nos ha confesado que esta lleva intentando convencer a Camilín mucho tiempo para que ingrese en un centro: "me estuvo contando que estaba mirando sitios para poder cuidarle... centros, centros en los que se puede cuidar. Lo primero que tiene que ser a rajatabla. Tiene que ir a un centro, un centro en el que tienen que cuidarle".

Yola, desesperada y preocupada por la situación del joven, nos explicaba que espera que su amiga pueda hacerle entrar en razón para que pueda mejorar su situación: "me dijo que estaba mirando centros y tal para que pudiese ingresarle y eso. Intentar convencerle, ese es el propósito de cristina. Ella está haciendo el bien, está intentando ayudarle y a ver qué pasa. Ojalá, ojalá la verdad, porque es un drama lo que está pasando".

La colaboradora de televisión ha querido reflexionar con nosotros y ha asegurado que "es una lástima, pero hay que apoyarle. Él tiene que estar con personas de buen corazón y que le guíen por el buen camino. Y Christina es ella, es una persona que le va a ayudar y se tiene que dejar ayudar".

Yola nos comentaba que "he quedado ahora con Christina Rapado que me dijo esta mañana que le iba a ver porque le había comprado una cosita y todo eso", un encuentro que no fue el esperado ya que "ha entrado y ha salido por circunstancias".

Por último, la cantante asegura que hay que respetar a Camilo Blanes independientemente de su género o de su identidad sexual: "a mí, que sea hetero, bisexual, trans, lo que sea. Lo más importante es lo que llevas en el interior y cómo te comportes. Y ya está. Si ahora prefiere lo que sea, hay que respetarlo porque tienes que ser y hacer lo que realmente sientes".