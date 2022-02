Yola Berrocal tira la toalla después de su ruptura con Sergio Ayala: "El amor para mí no existe ya"

La artista y el ex de Ivonne Reyes mantuvieron una apasionada relación de un año que terminó el pasado verano, aunque la noticia no ha trascendido hasta ahora

MADRID, 24 (CHANCE)

Novedades en la vida de Yola Berrocal. Y es que la explosiva ganadora de 'La casa fuerte' no solo ha cambiado el rumbo de su carrera profesional sino que también anuncia una importante y radical decisión en el terreno amoroso.

Así, después de reconvertirse en representante de artistas - ya tiene en cartera a rostros tan populares como Sonia Monroy o Regina Dosantos - un proyecto que centra todo su tiempo en la actualidad, Yola nos anuncia ahora su ruptura con el modelo, ex concejal del PP y exnovio de Ivonne Reyes, Sergio Ayala.

Cuando todos pensábamos que su historia de amor atravesaba por un momento dulce, la televisiva confiesa que no están juntos desde el pasado verano y que a día de hoy todavía desconoce por qué se acabó su noviazgo.

"Llevo desde julio totalmente soltera. Me dejó por WhatsApp, todavía no me ha dado una explicación y no lo sé" ha desvelado Yola, que durante el año que duró su amor siempre habló maravillas de Sergio, al que definía como un "caballero muy cariñoso" con el que había tenido una "conexión mágica" y con el que no descartaba pasar por el altar.

Desencantada, Yola revela que está "muy tranquila sola" y, convencida de que "es lo mejor" para ella, ha decidido tirar la toalla en lo que a relaciones amorosas se refiere: "El amor para mí no existe ya".

"Si llega un hombre, una persona auténtica, con unos valores, una persona valiente, fuerte, que me quiera de verdad, pues puede que sí pero yo nunca lo he encontrado. En mi vida no he encontrado a una persona valiente" se lamenta dolida tras su último desengaño amoroso.