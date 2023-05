Yolanda Díaz advierte contra el "efecto Bonilla" que "devasta" Doñana y deja fondos para empleo "sin ejecutar"

Llama a movilizar el voto para Podemos en Andalucía tras acusar a PP y PSOE, de no haber cambiado el modelo productivo en esta CCAA

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda del Gobierno y l√≠der del proyecto Sumar, Yolanda D√≠az, ha llamado este lunes a la movilizaci√≥n contra lo que ha denominado el "efecto Bonilla", en alusi√≥n al presidente de la Junta de Andaluc√≠a y del PP-A, Juanma Moreno, al que ha acusado de "devastar" el Parque Nacional de Do√Īana y de dejar fondos p√ļblicos para el empleo "sin ejecutar" en Andaluc√≠a.

Son mensajes que la también ministra de Trabajo y Economía Social ha lanzado en un acto en Sevilla en el que ha apoyado a la candidatura de unidad que han impulsado Podemos e IU para el Ayuntamiento de la capital hispalense en las elecciones locales del 28 de mayo. Esta candidatura aglutina también a otras seis formaciones --Más País Andalucía, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes Equo, Alianza Verde, Los Verdes y Alternativa Republicana--, y al acto han asistido dirigentes de IU Andalucía encabezados por su coordinador general, Toni Valero, y representantes de Podemos como su diputado nacional por Sevilla Ezequiel García.

Durante su mitin, Yolanda D√≠az ha cargado contra el presidente de la Junta y ha aseverado que "el √ļnico 'efecto Bonilla' que conocemos en el conjunto del pa√≠s por desgracia es la devastaci√≥n que est√° produciendo ante todo el mundo en Do√Īana", al hilo de la proposici√≥n de ley registrada de PP y Vox en el Parlamento andaluz para regularizar regad√≠os en la comarca del Condado de Huelva.

"El √ļnico 'efecto Bonilla' que conocemos es la vulneraci√≥n de los derechos fundamentales y ambientales; el de un gobernante que est√° dispuesto, en tiempos de cambio clim√°tico", a "regar los campos de golf" en Andaluc√≠a "antes de disponer de un recurso p√ļblico fundamental como es el agua para la gente que lo necesita", ha a√Īadido la vicepresidenta, que ha llamado as√≠ a la ciudadan√≠a a decir que "'no' a ese efecto Bonilla que est√° causando tanto da√Īo" en esta comunidad, y que "se coloca contra las leyes", seg√ļn ha a√Īadido.

"NO HAY UN PP BUENO Y UNO MALO"

En esa l√≠nea, ha exclamado que "Do√Īana no es del Partido Popular", sino "patrimonio de Andaluc√≠a y del mundo". "Do√Īana es de todos", ha sentenciado la l√≠der de Sumar, quien tambi√©n ha sostenido que "no hay un PP bueno y otro malo", sino "un PP que no practica buena pol√≠tica, que gobierna contra la mayor√≠a social de este pa√≠s" y que "prefiere defender a las grandes empresas, a los que esquilman los recursos p√ļblicos frente a la gente trabajadora".

Adem√°s, ha advertido de que, en una comunidad con "unos problemas estructurales brutales de desempleo, de precariedad, de salarios bajos", el presidente de la Junta "dej√≥ sin ejecutar en el a√Īo 2022 el 50% de los recursos" p√ļblicos distribuidos a la comunidad aut√≥noma para crear empleo, seg√ļn ha denunciado Yolanda D√≠az, que ha criticado al "ineficaz" gobierno del PP-A que, "por desprecio absoluto a la gente trabajadora, se niega a desplegar los recursos p√ļblicos que pertenecen a la gente".

En ese punto, la l√≠der de Sumar ha realizado un llamamiento a la ciudadan√≠a a movilizarse en la que ya es la "recta final" de la campa√Īa electoral para la cita del 28M, y ha reivindicado que el gobierno de coalici√≥n con Unidas Podemos ha demostrado "que se puede gobernar para la gente" y "sin hacer ruido".

ATRIBUYE A SU REFORMA LABORAL QUE HAYA MAS OCUPADOS EN ANDALUC√ćA

Ha apostillado que ella cree que as√≠ se ha demostrado tambi√©n para Andaluc√≠a, que "aunque tiene un problema estructural en el modelo productivo y, por tanto, de desempleo", tiene actualmente "el mayor n√ļmero de personas ocupadas de toda la serie hist√≥rica del pa√≠s", con m√°s de 3,3 millones de afiliados a la Seguridad Social, algo que ha valorado y ha vinculado a la reforma laboral impulsada desde el Ministerio de Trabajo dirigido por ella, "con el apoyo de la gente y de los agentes sociales".

Adem√°s, D√≠az ha puesto de relieve que, por primera vez, Andaluc√≠a cuenta con "m√°s de 1.600.000 mujeres andaluzas que est√°n ocupadas y que tienen puestos de trabajo dignos", seg√ļn ha subrayado antes de reivindicar tambi√©n otras actuaciones como la subida del Salario M√≠nimo Interprofesional y los expedientes de regulaci√≥n temporal de empleo (ERTE).

La vicepresidenta segunda ha criticado que las fuerzas del bipartidismo --PSOE y PP-- han practicado "exactamente las mismas pol√≠ticas" y "no se han molestado en cambiar un modelo productivo que es posible en Andaluc√≠a", una tierra "profundamente rica y no solamente por el turismo", que necesita "actividades con valor a√Īadido" y aprovecharse del "talento" de su juventud.

"IMPORTANCIA" DEL 28M

En el tramo final de su intervenci√≥n, la impulsora del proyecto Sumar ha defendido que ella ha decidido hacer campa√Īa en estos comicios locales, "a raz√≥n de dos actos diarios cruzando Espa√Īa en pocos d√≠as", porque sabe "de la importancia de estas elecciones".

Al hilo, ha denunciado que el presidente del PP, Alberto N√ļ√Īez Feij√≥o, "no tiene un proyecto para su pa√≠s", y "lo √ļnico que quiere es acabar con los logros" conseguidos de la mano del "primer gobierno de coalici√≥n progresista" de la historia de Espa√Īa, como la subida del SMI o la revalorizaci√≥n de las pensiones de acuerdo al IPC.

Así, frente al "programa de la destrucción" y "el programa del no", Yolanda Díaz ha concluido reivindicando "el programa del 'a favor', del 'sí'". "Somos el programa de la esperanza", ha sentenciado la vicepresidenta segunda.