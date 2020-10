Yolanda Díaz, convencida de que PNV y Bildu facilitarán PGE que son "el puerto de salida a la transformación del Estado"

Apuesta por respetar a las instituciones, como la monarquía, "porque, luego, serán los pueblos los que abran puertas y ventanas"

BILBAO, 8 (EUROPA PRESS)

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha mostrado convencida de que el PNV y EH Bildu facilitarán la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado que, a su juicio, son "el puerto de salida a la transformación del Estado".

Tras asegurar que "no se entiende España sin Galicia, Euskadi y Cataluña", ha apostado por respetar a las instituciones, como la monarquía, "porque, luego, serán los pueblos los que abran puertas y ventanas, como siempre ha sido en la historia". En este contexto, ha asegurado que es "muy difícil de sostener en el siglo XXI, en términos democráticos, que el yerno del rey esté en prisión y que el rey emérito esté fuera del país" por las informaciones sobre supuestas ilegalidades.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Díaz ha mostrado su convencimiento de que los Presupuestos del Gobierno central saldrán adelante con la colaboración de PNV y EH Bildu, y ha mostrado su agradecimiento por la cooperación que ha tenido "siempre" en el desarrollo de sus políticas por las fuerzas vascas.

A su juicio, Euskadi es "un factor de estabilidad" en el Estado, y ha indicado que las cuentas públicas "no son un puerto de llegada, sino el puerto de salida, no solo para una acción presupuestaria, sino para la transformación del Estado".

La ministra ha dicho que, tal como lo entienden también el Lehendakari, Iñigo Urkullu, y la vicelehendakari segunda, Idoia Mendia, con los que se reunió este pasado miércoles, "es mucho más que un Presupuesto, es la reconstrucción del Estado y es clave que el País Vasco esté ahí".

Asismismo, ha considerado "muy normal" que las relaciones en Euskadi entre el PNV, PSE-EE y Podemos sean distintas que las que estos partidos mantienen en Madrid. En esta línea, ha defendido las diferentes "lógicas y la dualidad" de las diversas formaciones políticas en los distintos ámbitos. "Somos diferentes y complementarios", ha precisado.

PLURINACIONALIDAD

Yolanda Díaz ha afirmado que ella, natural de Galicia, es una mujer "plurinacional". "No se entiende España sin Galicia, Euskadi y, desde luego, Cataluña. Me gustaría que mi hija pudiera vivir, en cuanto crezca, en un país que, con una pluralidad, nos demos la mano, comprendamos que somos diferentes, que tenemos una riqueza brutal y que un día yo venga aquí y me pueda expresar en euskera", ha apuntado.

En referencia a Cataluña, la ministra ha dicho que "los problemas políticos hay que solucionarlos con la única herramienta del diálogo y con la política". Tras recordar su reciente visita a la Comunidad Catalana y sus reuniones con los diferentes actores catalanes, ha asegurado que le consta que "hay deseo de solventar los problemas de alcance político con diálogo".

"A mí la vida me ha enseñado que así se arreglan las cosas. Por lo tanto, yo creo que Cataluña está agotada y este tema ha de ser resuelto cuanto antes", ha manifestado.

La ministra ha recordado que ya están convocadas las elecciones autonómicas y ha apuntado que es "imprescindible" que se puedan "afrontar con normalidad los retos" que existen. "Y las salidas que se den, las que fueren, las que se estimen pertinentes, deben darse en el marco del diálogo. Es lo normal en cualquier país democrático", ha insistido.

Por ello, ha llamado a "dejar de hacer ruido y daño" a través de "procesos que no deben repetirse". "Estamos aquí tras un recurso de inconstitucionalidad que ha interpuesto el PP como hace todo en la vida. Dejemos, de verdad, los espacios de la política a la política con mayúscula", ha señalado, para defender "la legitimidad del pueblo catalán para plantear cuantos escenarios considere con naturalidad, con mucho cariño y mucho diálogo".

MONARQUÍA

Preguntada por si, tal como plantea el Lehendakari, Iñigo Urkullu, hay que "republicanizar" la monarquía, Díaz cree que hay que respetar a las instituciones.

"Y lo dice una mujer que no es monárquica que, como todo en la historia de los pueblos, la historia abrirá camino. Yo lo que creo es que es muy difícil de sostener en el siglo XXI en términos democráticos que el yerno del rey esté en prisión, que el rey emérito esté en un país fuera de nuestro país, y son situaciones que, cuando se explican fuera, son muy difíciles de sostener en términos democráticos", ha subrayado.

Ante ello, ha abogado por el respeto a las instituciones porque, luego, serán los pueblos los que "abran puertas y ventanas, como siempre ha sido en la historia".

GOBIERNO DE EUSKADI

Yolanda Díaz, que durante la pasada campaña de las elecciones vascas apostó por un Ejecutivo de izquierdas en Euskadi frente a uno de "derechas" en el que estuviera el PNV, ha afirmado que el Gobierno de coalición de jeltzales y socialistas "es el legítimo", elegido por los ciudadanos vascos, y lo va a "respetar así".

En este sentido, ha indicado que ella no se pone "ninguna camiseta" porque es "la ministra de todos los españoles". "Me consta que las instituciones vascas, igual que las gallegas, operan en esta clave. Y si no operan, debemos operar. No confundamos las acciones partidarias con las acciones institucionales", ha advertido.