Yolanda Díaz ante las críticas: "todo el Gobierno debería estar dando soluciones" sobre el precio de los alimentos

Subraya que "esto no es a costa de los productores" y se pide un "esfuerzo" a las grandes empresas

BILBAO, 9 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado, en alusión a su iniciativa de topar los precios de los alimentos básicos, que "el bolsillo de los ciudadanos atañe a todo el Gobierno" y "todo el Gobierno" debería dar soluciones a este "enorme problema".

La ministra, de visita en Bilbao para protagonizar un nuevo "acto de escucha" de Sumar, se ha reunido esta mañana con representantes de pymes y proyectos de transformación social "para conocer de primera mano la situación del cooperativismo vasco y los desafíos y oportunidades para la Economía Social y Solidaria".

Al término del encuentro, y en declaraciones a los medios informativos, se ha referido a las críticas recibidas por su propuesta de topar los precios de los alimentos básicos, incluso dentro de su propio Gobierno.

La ministra ha afirmado que "el principal problema que tienen los ciudadanos es que tienen enormes dificultades para hacer la compra". Según ha manifestado, "el bolsillo de los ciudadanos atañe a todo el Gobierno y lo que me gustaría que todo el Gobierno de España esté dando soluciones a un enorme problema", ha manifestado.

"El resto de cuestiones me interesan poco", ha afirmado, tras ser preguntada por la disconformidad expresada por algunos compañeros, entre ellos el ministro de Agricultura, Luis Planas.

La ministra de Unidas Podemos ha recordado que se ha pasado "nueve meses" para subir el Salario Mínimo porque estaba convencida de que "era muy importante para la vida de la gente" y ha asegurado que también lo va a "hacer ahora por mi país" ya que le consta que los ciudadanos tienen "enormes dificultades" para poder acceder a la alimentación.

Yolanda Díaz ha defendido que la iniciativa es posible, "tan posible que una gran multinacional ya se ha sumado", ha indicado, en alusión a Carrefour.

A su juicio, "lo que hacemos es acertado" desde un Ministerio que "si algo hace es acordar, sin legislaciones de parte". "Creo que la iniciativa 'per se' creo que ya está funcionando y lo único que me mueve es que las personas puedan garantizar a sus familias que tengan una alimentación sana y saludable. La clave es esta, el resto de consideraciones a mí me importan poco, y a la ciudadanía creo que menos y sí quiere que su Gobierno responda con soluciones. Esto es lo que le pido al Gobierno de España y lo que hago todos los días", ha insistido.

NO A COSTA DE LOS PRODUCTORES

Por otro lado, ha subrayado que "esto no es a costa de los productores" del país, a los que ha expresado su "respecto absoluto", y ha indicado que "son las grandes multinacionales, igual que son las grandes eléctricas, las grandes entidades financieras, las que tienen que aportar más" porque tienen márgenes empresariales "suficientes". De este modo, ha apuntado que "al pequeño comercio no le podemos pedir más".

Tras indicar que las grandes empresas han incrementado, según datos del Banco de España, su facturación en un 45% y sus beneficios un 62%, ha señalado que "a quien le pedimos el esfuerzo es a quien más tiene" y al pequeño comercio de barrio "no le podemos pedir este sacrificio".

