Yolanda Díaz dice que las izquierdas deben darse una "amnistía" a sus disputas si quieren gobernar en 2023

No le convence la fórmula de posible coalición entre Podemos y Sumar porque el nuevo proyecto "no va de suma de siglas"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha opinado que las izquierdas deben darse una "amnistía" en sus diferencias para aspirar a gobernar en 2023 y también ha señalado que no le convence la fórmula de una coalición entre Sumar y Podemos, pues "suma de siglas".

"Una amnistía, porque yo voy a lugares en los que da igual lo que uno piense: es que se llevan mal, es que están todos enfadados con todos, es que no hay racionalidad, es que ni siquiera se escuchan", ha señalado en una entrevista al 'eldiario.es', recogida por Europa Press, preguntada por si le preocupa la falta de unión en la izquierda.

En este sentido, ha explicado que en política ha visto los "mayores amores y los mayores odios", algo que califica de "brutal" porque en la vida ordinaria la gente no se mueve así. "Y parte de lo que hay en las izquierdas españolas --que son todas, es el PSOE, somos todos nosotros, todo nuestro espacio-- es una cultura que viene de lejos. Yo pido que nos demos una oportunidad: démonos una amnistía para ganar en el 2023", ha insistido la también titular de Trabajo.

Por otro lado, ha reiterado que aún no ha tomado la decisión de si será candidata a las próximas elecciones generales y que comunicará su determinación una vez que concluya el proceso ciudadano que han puesto en marcha a través de Sumar, de cara a levantar un nuevo proyecto de país progresista acorde con la sociedad española del siglo XXI.

RECHAZA LA "SUMA DE SIGLAS" Y RECUERDA LOS RESULTADOS DEL 19J

Cuestionada sobre si le convence la propuesta de que Podemos vaya en coalición con Sumar pero sin estar dentro de la plataforma que impulsa, Díaz ha respondido que "no" y que su proyecto "no va de suma de siglas". De hecho, ha desgranado que su fórmula es la de armar un "movimiento ciudadano", similar a la experiencia chilena.

"Mi posición es conocida tanto en el caso de Castilla y León como en el caso de Andalucía. No va de suma de siglas. ¿En Galicia hicimos otra cosa, no?", ha recalcado.

A su vez, ha enfatizado que en Sumar puede participar "todo el mundo" y que no están haciendo un "partido ni un proceso electoral", sino definir un proyecto político, desde el protagonismo ciudadano, donde "cabe todo el mundo" y no le piden "el carné a nadie".

"A mí no me van a ver nunca discutiendo en torno a siglas, en torno a nombres. Me van a ver discutiendo lo que me interesa, que son proyectos políticos, ideas, qué queremos hacer con la sanidad, con la tecnología (...) Ahora, somos todos los mismos. Y lógicamente tenemos matices", ha apuntado respecto a la pregunta de si cuenta en esa amnistía Íñigo Errejón y Mónica García.

NO VE AL PSOE MADURO PARA EXPLORAR LISTAS CONJUNTAS EN ALGUNAS CIRCUNSCRIPCIONES

Sobre si tendría sentido que el PSOE y el resto de izquierda fueran juntos en las listas de algunas circunscripciones en los próximos comicios generales, la vicepresidenta ha opinado que el socio mayoritario de la coalición "no está maduro para esta realidad".

"Es verdad que en España ha habido experiencias, sobre todo en el Senado, por la penalización que conlleva esa Cámara. Sinceramente creo que el PSOE no quiere", ha ahondado para destacar que, en su caso, es una mujer "siempre transfronteriza" y que piensa que las diferencias son en torno a propuestas políticas, dado que en ocasiones se hacen de las siglas "un fetiche".

También ha afirmado que no tiene "la menor duda" de que el Gobierno de coalición se va a mantener hasta el final de legislatura y que la relación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "magnífica". Por tanto y pese a que mantienen diferencias sobre algunas normas, ha garantizado que el Ejecutivo tiene una "enorme salud" y que hay "coalición para mucho tiempo".

A su vez, ha explicado que ella no contempla cambios dentro de Unidas Podemos en el Gobierno y que su único objetivo es trabajar desde la normalidad con todos los ministros.

QUIERE UN ACUERDO PARA TOPAR PRECIOS DE ALIMENTOS BÁSICOS

En materia económica y ante el contexto de inflación, Díaz ha avanzado que está trabajando para que exista un acuerdo con las distribuidoras y consumidores del país, de cara a determinar una cesta de productos básicos de alimentación en los que se topen los precios, como ha ocurrido con el gas.

De esta forma, ha citado una horquilla de 20 0 30 productos de alimentación básicos, como pueden ser la leche, el pan, huevos o fruta.